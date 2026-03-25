Van nul naar drie zeges in een week tijd; de overstap van topsprinter Dylan Groenewegen naar het team United Rose Rockets legt hem én de ploeg geen windeieren. De 32-jarige Nederlander zorgde voor een uniek moment in Brugge met de eerste World Tour-zege van het piepjonge team waar hij het uithangbord van is geworden.

Groenewegen heeft de eerste editie van de Ronde van Brugge gewonnen. De Nederlander was in de sprint te sterk voor de Belg Jasper Philipsen. Het is de eerste World Tour-zege voor de Unibet Rose Rockets, de wielerploeg van oud-renner en YouTuber Bas Tietema. De wedstrijd door de West-Vlaamse velden werd getekend door de harde wind, die het peloton meerdere keren in waaiers uiteen liet vallen. Groenewegen zat de hele wedstrijd omringd door ploeggenoten goed voorin.

'We hebben veel lol'

"Het was een hele moeilijke wedstrijd met de wind", zei Groenewegen na de wedstrijd in een interview met de Belgische sportzender Sporza. "Ze brachten me in een goede positie", zei Groenewegen doelend op zijn ploeggenoten in aanloop naar de sprint, "en Philipsen ging vrij vroeg." De Nederlandse sprinter is zeer tevreden bij zijn nieuwe ploeg. "We hebben veel lol." Ook is hij te spreken over de "goede mix van ervaren renners en jonge renners". Ondanks de Nederlandse signatuur rijdt de ploeg officieel op een Franse licentie.

Klimaatactivist verstiert de nieuwe ronde

De Ronde van Brugge is de opvolger van de Classic Brugge-De Panne, wat voor 2018 de Driedaagse van De Panne was. Door de vele valpartijen vorig jaar ging de organisatie op zoek naar een veiliger parcours. Het nieuwe parcours is 202,9 kilometer lang en voert over twee lussen rond Brugge. Ondanks het nieuwe parcours waren er ook dit jaar meerdere valpartijen. Onder anderen de winnaar van vorig jaar, Juan Sebastián Molano, kwam ten val. Hij zou zijn gehinderd door een klimaatactivist.

Vrouwen

Wielrenster Lorena Wiebes gaat donderdag toch van start in de eerste editie van de Ronde van Brugge. Dat meldt haar ploeg SD Worx-Protime in een persbericht. De Nederlands kampioene vervangt de Luxemburgse Marie Schreiber, die onvoldoende hersteld is van een achillespeesblessure.

"Lorena Wiebes zou aanvankelijk niet starten in de Ronde van Brugge om een goede balans tussen belasting en rust te bewaren", zegt sportief directeur Christian Kos in het persbericht. "Maar ze is in goede vorm en wilde de ronde van Brugge graag aan haar kalender toevoegen." Wiebes boekte dit seizoen al vijf overwinningen. In Milaan-Sanremo werd ze zaterdag zesde.