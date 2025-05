Vrouw van ex-topwielrenner Robert Gesink (39) overleden: 'Het breekt mijn hart dat we zonder jou verder moeten'

Daisy Gesink, de vrouw van oud-topwielrenner Robert Gesink, is overleden. Dat laat de 39-jarige oud-wielrenner weten in een verdrietig bericht op sociale media: "Dankjewel voor alle liefde die je ons gaf."

"Je zal voor altijd in onze harten leven", schrijft de oud-wielrenner bij een reeks foto's. "Dankjewel voor alle liefde die je ons gaf, voor je prachtige glimlach die elke kamer verlichtte. Het breekt mijn hart dat we zonder jou verder moeten, maar boven alles, ben ik trots om je man te zijn". Ook Team Visma | Lease a Bike, zijn oude wielerploeg waar hij vanaf 2007 zijn hele carrière bij reed, laat op Instagram weten mee te leven met de oud-wielrenner.

'Het hele team is diep bedroefd'

"Vandaag zijn vreugde en verdriet nauw met elkaar verweven (doelend op de prestaties van Simon Yates zaterdag in de Giro d’Italia, red). Het hele team is diep bedroefd door het overlijden van Daisy, de echtgenote van Robert Gesink. Onze gedachten zijn bij al haar dierbaren in deze moeilijke tijd en we leven mee met Daisy en de familie in ons hart," schrijft de wielerploeg bij een foto van het stel en hun zoon Bram.

Verschillende oud-ploeggenoten van Gesink reageren onder het droevige bericht met een hartje. Naast zoon Bram had het stel ook een dochter: Anne. Daisy Gesink was daarnaast ook de tante van wielrenner Gijs Leemreize. De doodsoorzaak van de vrouw van de voormalig wielrenner is voor alsnog niet duidelijk.

Carrière Gesink

Na de Vuelta vorig jaar ging Gesink met pensioen. Tijdens zijn professionele carrière boekte hij dertien overwinningen en had hij een grote bijdrage in drie Vuelta-zeges van Primoz Roglic en een van Sepp Kuss.