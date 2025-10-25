Hetty van de Wouw heeft een bijzondere prestatie geleverd op de WK baanwielrennen in Chili. Ze plaatste zich met een wereldrecord voor de finale van de kilometer tijdrit en doorbrak daarbij een magische grens.

De wereldkampioene sprint kwam tot een tijd van 1.03,652 en werd daarmee de eerste vrouw die onder de 1 minuut en 4 seconden reed op het nog jonge onderdeel. Tot dit jaar reden de vrouwen een tijdrit over 500 meter.

Van de Wouw was veruit de snelste. De Duitse Lea Sophie Friedrich had de tweede tijd: 1.04,474. De 27-jarige Brabantse veroverde vrijdag de wereldtitel op de sprint, terwijl ze woensdag met Kim Kalee en Steffie van der Peet al het goud pakte op de teamsprint.

De finale is om 22.30 uur. Van de Wouw werd in februari in het Belgische Zolder al Europees kampioen op de kilometer tijdrit.

Teamsprint

In Chili heeft ze ook al een paar medailles verzameld. Naast haar wereldtitel op de individuele sprint pakte ze ook goud op de teamsprint met Steffie van der Peet en Kim Kalee. Ze liet zich vorig jaar op de Olympische Spelen al gelden met de zilveren medaille op het sprintonderdeel keirin. Van de Wouw is de tweede Nederlandse wielrenster met een wereldtitel op de sprint. In 1991 ging Ingrid Haringa haar voor.

"Ik besef het nog niet helemaal, geloof ik. Het is supergaaf", reageerde Van de Wouw bij de NOS op haar sprinttitel. "Ik voelde me sterk en had veel vertrouwen na mijn winst in de kwartfinales op olympisch kampioene Ellesse Andrews, maar wereldkampioene worden is wel bizar. Ik heb er natuurlijk veel werk in gestopt om zo ver te komen. Het is bij mij wel met stapjes gegaan en niet met sprongen, maar ik ben nu zo ver dat ik tactisch weet hoe het werkt en dat mijn lichaam het aankan om veel ritten te rijden."