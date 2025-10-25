En dat is drie voor Harrie Lavreysen. Vrijdag pakte hij in Chili alweer zijn derde wereldtitel van deze WK baanwielrennen. Hij verschalkte zijn land- en teamgenoot Jeffrey Hoogland op de kilometer tijdrit.

Lavreysen won al de teamsprint - met Hoogland - en keirin. Daar kwam vrijdag een wereldtitel op de kilometer tijdrit bij. Dat gebeurde in extremis, want virtueel had zijn landgenoot lang het goud in handen. Tot de laatste ronde, waarin de absolute koning van het baanwielrennen nog een extra versnelling vond. De 28-jarige Lavreysen klokte 57,978 seconden over de kilometer.

Zo blijft de droom van Lavreysen om vier wereldtitels op één WK te behalen nog in leven. Hoogland was een fractie langzamer en greep het zilver met een tijd van 58,163 seconden. "Had ik je bijna te pakken", was de reactie van Hoogland richting Lavreysen, opgepikt door de NOS. De Brit Joseph Truman pakte brons met 59,268 seconden.

Alleenheerser

Lavreysen kende een vruchtbaar 2024. Zijn grote doel was de Olympische Spelen, waar hij zijn missie voltooide om drie gouden medailles te winnen. Hij was de beste op de teamsprint, sprint en keirin. Later dat jaar werd hij ook recordhouder qua aantal wereldtitels baanwielrennen. Op de WK in het Deense Ballerup kwam de Nederlander op zestien, waarmee hij de veertien van de Fransman Arnaud Tournant tussen 1997 en 2008 uit de boeken reed. Inmiddels staat de teller voor Lavreysen op negentien en een twintigste lonkt.

Nog nooit is het een baanwielrenner gelukt vier onderdelen te winnen op de WK. Zondag kan Lavreysen die missie voltooien als hij erin slaagt voor de zevende keer op rij het goud te bemachtigen op de individuele sprint. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes wereldtitels bij de scratch en het omnium.