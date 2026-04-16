Wielerlegende Marianne Vos (38) beleefde afgelopen zondag een emotionele en sportief bittere dag. De Nederlandse leek op weg naar een beladen zege in Parijs-Roubaix, maar op de wielerbaan drukte de Duitse Franziska Koch haar wiel net iets eerder over de streep. Het zorgde voor tranen bij Vos, die nu terugblikt op dat moment. Daarbij krijgt ze steun van de vriendin van Mathieu van der Poel.

In aanloop naar De Hel van het Noorden kende Vos groot persoonlijk leed. Haar vader - en grootste fan die haar overal volgde - Henk overleed op 78-jarige leeftijd. Vos verscheen daardoor niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen, maar maakte een week later wel haar opwachting in Parijs-Roubaix.

De Nederlandse grootheid maakte samen met teamgenote Pauline Ferrand-Prévot en Koch deel uit van een kopgroep van drie. De winnares van de Tour de France verrichte beulswerk voor Vos, die het net niet kon afmaken. Zo blijft Parijs-Roubaix een van de weinige koersen die nog ontbreekt op haar indrukwekkende palmares. "Het is een pittige periode geweest. Ik baal dat ik het niet heb kunnen afmaken voor de ploeg, maar ik ben blij dat ik hier kon starten", vertelde een emotionele Vos na afloop.

Prachtige boodschap voor tot tranen geroerde Marianne Vos

Na de race kwamen de tranen. Hevig geëmotioneerd vloog Vos haar teamgenote van Visma | Lease a Bike in de armen. Het zorgde voor ontroerende beelden op televisie. Ferrand-Prévot had nog een prachtige boodschap over voor Vos. "Lieve Marianne, je bent de allerbeste", waren de woorden van de Française.

'Gebroken hart' voor wielericoon

Een paar dagen na het misgrijpen van het wielermonument heeft Vos nog eens stilgestaan bij het moment. Via Instagram deelde ze een aandoenlijke foto waarop ze Ferran-Prévot omhelst. "Woorden schieten te kort. Met een gebroken hart, maar ontzettend dankbaar. Aan mijn team en aan jullie allemaal voor de steun", zijn de passende woorden van Vos er bij.

De post kan op veel steun rekenen van mensen uit de wielerwereld. Zo laat Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, een hartje achter. Dat geldt ook voor Riejanne Markus van Lidl-Trek. Ex-renner Thomas Dekker reageert: "Je blijft de grootste."

Amstel Gold Race

De steun zal Vos vast goed doen in aanloop naar de Amstel Gold Race van aankomende zondag. Daar verschijnt de 38-jarige ook aan de start. De Brabantse won de Nederlandse wielerklassieker al twee keer eerder, in 2021 en 2024. Deze keer zal ze hem willen pakken voor haar overleden vader.