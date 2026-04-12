Marianne Vos had zondag maar wat graag gewonnen in Parijs-Roubaix. De 38-jarige wielerlegende stond voor het eerst aan de start na het overlijden van haar vader Henk en had de zege graag aan hem opgedragen. Het mocht niet zijn, maar gebroken is Vos allerminst.

Vos miste de Ronde van Vlaanderen vanwege het overlijden van haar vader en liet eerder ook Milaan-Sanremo al schieten toen hij ernstig ziek was. Dat ze zondag überhaupt aan de start stond, was al bijzonder. Ze reed de hele finale mee in een kopgroep met titelverdedigster én ploeggenote Pauline Ferrand-Prévot en de Duitse Franziska Koch, maar greep op het Vélodrome nipt naast de zege. Koch versloeg haar met slechts enkele centimeters op de streep.

'Ik voelde wel dat ik tekort kwam'

"Twee en drie is altijd in eerste instantie behoorlijk balen", gaf ze teleurgesteld toe bij de NOS, nadat Vos en Ferrand-Prévot genoegen moesten nemen met de ere-plaatsen. "Maar ik ben wel blij met de koers die we hebben neergezet. Zo dichtbij, dan is het wel een beetje zuur."

Koch viel aan op de Carrefour de l'Arbre en wilde solo naar de piste. Ferrand-Prévot moest passen, maar Vos sprong op het wiel van Koch. Op het Vélodrome leek de zege binnen handbereik, maar het was net niet genoeg. "Ik zette wel aan en ik merkte dat ik niet echt meer de snelheid kon maken die ik wilde maken. Maar ja, het was nog close, maar ik voelde wel dat ik tekort kwam."

Marianne Vos valt ploeggenote huilend in de armen

De samenwerking met Ferrand-Prévot maakte diepe indruk. De Française offerde haar eigen kansen op voor Vos, wat na afloop duidelijk voelbaar was. Na de finish omhelsden de twee ploeggenoten elkaar huilend. "Pauline reed echt een fantastische koers. Dan wil je het ook wel heel graag afmaken voor het team en voor haar werk. Dat maakt het wel lastig. Zij zei ook: laten we ervan genieten wat we hier als team hebben gedaan."

De steun van het publiek raakte Vos zichtbaar, maar deed het verdriet niet wegnemen. "Geweldige support van vooraf al en tijdens de koers en nu naderhand ook. Dan blijft het wel zo dat je toch maar tweede bent, maar des te meer reden om even door te gaan." Ondanks de pijnlijke nederlaag laat Vos zich niet kennen. Het is niet de eerste keer dat ze nipt naast de winst grijpt in Roubaix. In 2021 werd ze al eens tweede, terwijl ze de laatste twee jaar telkens als vierde finishte. De eerste zege voor een Nederlandse vrouw in Parijs-Roubaix blijft nog even uit, maar Vos geeft de droom duidelijk nog niet op.

Wout van Aert wint namens Visma

Voor Visma | Lease a Bike was het ondanks alles nog een bijzondere dag. Ploeggenoot Wout van Aert won eerder de mannenkoers op emotionele wijze en droeg zijn zege op aan zijn in 2018 overleden ploegmaat Michael Goolaerts. "Dit betekent alles voor mij", zei Van Aert na afloop. "Het was een doel sinds 2018. Ik verloor toen mijn ploegmaat Michael Goolaerts. Sinds dan is het altijd mijn doel geweest om naar de hemel te wijzen." Een dag vol emotie voor de Nederlandse wielerploeg.