Wielrenner van EF Education–EasyPost zwaargewond na ongeluk met vrachtwagen

Wielrenner Andrey Amador (37) is zwaargewond geraakt na een ongeluk tijdens een training. De Costa Ricaan van EF Education-EasyPost zou zijn aangereden door een vrachtwagen, waarbij hij ernstige verwondingen opliep aan zijn benen. Amador is buiten levensgevaar, maar beelden van zijn fiets tonen de ernst van het ongeval.

Het ongeluk vond plaats in Barcelona, waar Amador een trainingsritje maakte. Hij werd geraakt door een vrachtwagen, waarbij hij ernstige verwondingen heeft opgelopen. Op X zijn beelden te zien van zijn fiets, waar werkelijk waar niks van over is.

#Infirmerie 🚑 / 🇨🇷 Andrey Amador (EFE) a dû être opéré en urgence après un terrible accident à l'entraînement. Il souffre notamment d'une fracture de la jambe.



Regardez moi l'état du vélo... pic.twitter.com/mXJoyRlxHu — Renaud Breban (@RenaudB31) May 11, 2024

Geopereerd

Volgens Costa Ricaanse media wordt Amador met spoed geopereerd. De renner is buiten levensgevaar, maar men vreest het ergste voor zijn benen. Vooral zijn kuit- en scheenbenen zouden ernstig zijn toegetakeld.

Amador is nu werkzaam bij EF Education-EasyPost, maar kwam eerder uit voor Movistar en Ineos. In 2012 won hij een rit in de Ronde van Italië, in 2015 eindige hij hier als vierde. Eind april reed hij met de Ronde van Romandië voorlopig zijn laatste koers.