'Zeldzame blessure' kost Nederlandse wielrenner Ronde van Vlaanderen: 'Dat maakt het nog verwarrender'

Het Nederlandse wielrennen heeft een troef minder voor de Ronde van Vlaanderen. Nils Eekhoff heeft zichzelf af moeten melden. De renner kampt met een zeldzame blessure, waardoor hij zondag niet kan deelnemen.

Eekhoff kende tot nu toe een voorbereiding met twee gezichten. De Nederlander ging onderuit in de AlUla Tour en moest daardoor lange tijd revalideren. Dit zorgde ervoor dat hij meerdere voorjaarsklassiekers miste. In Nokere Koerse deed hij wel mee en na een valpartij in de laatste kilometer wist Eekhoff die koers zelfs te winnen en hij eindigde als derde in de Bredene Koksijde Classic. Echter slaat het noodlot nu weer toe met een blessure.

Nederlandse wielrenner kent droomvoorjaar met tweede podiumplek in drie dagen Nils Eekhoff heeft in Bredene Koksijde Classic een tweede podiumplek in drie dagen gehaald. De Nederlander won Nokere Koerse al, maar nu werd hij derde. De eindzege in Bredene Koksijde ging naar Edward Theuns.

Zeldzame blessure

Via zijn sociale media maakt Eekhoff zelf het nieuws bekend. "Ik dacht dat ik mijn portie pech had gehad na mijn valpartij in Alula Tour. Echter nadat ik weer naar mijn topvorm begon te groeien, kreeg ik afgelopen vrijdag, tijdens de Ronde van Catalonië, last van een hevige pijn. Er zit een scheur op de plek waar de achillespees de kuitspier raakt. Dit is een zeldzame blessure voor wielrenners, wat het nog verwarrender maakt."

De komende tijd zit koersen er even niet in voor Eekhoff, maar hij hoopt terug te keren voor een andere prestigieuze voorjaarsklassieker. "Dit is een enorme teleurstelling. Ik concentreer me nu volledig op Parijs-Roubaix (13 april, red.), in de hoop dat de scheur op tijd geneest zodat ik kan koersen. De tijd zal het leren…"

Ronde van Vlaanderen

Vele renners hebben de Ronde van Vlaanderen als een van hun doelen gesteld voor dit voorjaar. Zo hebben Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar allebei hun pijlen gericht op de race van zondag. Zij worden dan ook gezien als de grootste favorieten. Mads Pedersen wordt als de meest gevaarlijke outsider gezien.