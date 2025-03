Nederlandse wielrenner kent droomvoorjaar met tweede podiumplek in drie dagen

Nils Eekhoff heeft in Bredene Koksijde Classic een tweede podiumplek in drie dagen gehaald. De Nederlander won Nokere Koerse al, maar nu werd hij derde. De eindzege in Bredene Koksijde ging naar Edward Theuns.

Eekhoff was in Bredene Koksijde onderdeel van een grote kopgroep die het lukte om het peloton voor te blijven. Naast de Nederlander zaten er ook andere kanonnen zoals Florian Vermeersch en Luke Lamperti. De kopgroep werd in de slotkilometer nog zo goed als ingehaald, maar toen was de sprint al begonnen. De mannen vooraan waren daardoor net op tijd en konden zo voor de eindzege sprinten. Eekhoff kon zijn stunt uit Nokere Koerse niet herhalen, want hij werd derde in de sprint. Achter de nummer twee Lamperti en winnaar Theuns.

Eekhoff

Voor Eekhoff is de huidige week een van de beste weken uit zijn loopbaan. Na de valpartij met Jasper Philipsen in de slotkilometer kon de Nederlander profiteren en Nokere Koerse op zijn naam schrijven. Daar was hij dan ook bijzonder blij mee. "Ik dacht heel even dat ik mijn voorjaar kon vergeten. Maar dat viel gelukkig mee. Ik heb hard gewerkt om terug op niveau te komen en ben blij met deze rentree. Het betekent heel veel voor me nu een normale wedstrijd te winnen."

Nederlandse sprinters

Naast Eekhoff deden ook Nederlandse topsprinters als Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen mee. Zij kwamen echter bedrogen uit toen de rit niet in een eindsprint uitmondde. Groenewegen had ook zichtbaar moeite met de heuvels die er in de Bredene Koksijde Classic zaten, maar hij kwam uiteindelijk goed over de finish. Jakobsen kwam er echter minder van af. Hij stapte op 100 kilometer van de finish af. De Nederlander kon daardoor sowieso niet meesprinten.