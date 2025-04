Ploeg grootste concurrent Mathieu van der Poel geeft duidelijk signaal af voor Ronde van Vlaanderen

Met imposante zeges in Milaan-San Remo en de E3 Saxo Classic staat Mathieu van der Poel als absolute topfavoriet aan de streep bij de Ronde van Vlaanderen. Toch zal hij het benauwd krijgen van de knechten die zijn voornaamste concurrent Tadej Pogacar steunen in 'Vlaanderens Mooiste'.

Pogacar, die zijn voorjaar volledig omgooide om zich te focussen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, wordt gesteund door erkende hardrijders als Tim Wellens, Nils Politt en Jhonatan Narváez. Het team van UAE Team Emirates wordt gecompleteerd door Mikkel Bjerg, Rui Oliveira en António Morgado.

Klassiekerspecialisten

Politt eindigde vorig jaar als derde in de Ronde van Vlaanderen en kwam in 2019 als tweede over de streep bij Parijs-Roubaix. Wellens en Narváez zijn ook specialisten op een parcours met korte maar venijnige heuvels en kasseien. Kopman Pogacar won Vlaanderens Mooiste in 2023 voor het eerst. Hij versloeg toen Van der Poel in een één-tegen-één gevecht.

Van der Poel gaat zondag voor zijn vierde zege, na overwinningen in 2020, 2022 en 2024. De Nederlander versloeg Pogacar anderhalve week geleden tijdens Milaan-San Remo. Hij schreef de wedstrijd voor de tweede keer op zijn naam.

Geen alcohol voor Van der Poel

Afgelopen vrijdag etaleerde MvdP zijn klasse door de E3 Saxo Classic op typische wijze te winnen. De Nederlander kwam solo aan in Harelbeke, waar hij een enorm glas Kwaremont in zijn handen kreeg gedrukt. In tegenstelling tot Mads Pedersen en Filippo Ganna deelde hij zijn pintje uit aan fans. Zijn concurrenten namen een flinke toog van het speciaalbiertje na 208,8 slopende kilometers.