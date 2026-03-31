Jake Paul is bezig een imperium op te bouwen. De 29-jarige boksende influencer heeft een rits succesvolle bedrijven en ondernemingen. Eén daarvan heeft deze week een belangrijke stap gezet. Daar is de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam enorm trots op.

Paul groeide op als internetsensatie. Via Vine en later YouTube verdiende hij bakken met geld. Daarna verlegde hij zijn focus naar het boksen. Zelf stapte hij in eerste instantie de ring in met andere content creators, onder wie KSI (van de populaire groep de Sidemen). Die passie nam steeds extremere vormen aan, waardoor Paul de afgelopen bokste tegen onder anderen ex-wereldkampioenen Mike Tyson en Anthony Joshua.

Terwijl zijn eigen boksreis volle bak aan de gang was, startte de Amerikaan samen met Nakisa Bidarian het promotiebedrijf Most Valuable Promotions (MVP) op. Niet alleen om een eigen platform te hebben voor zijn eigen gevechten, maar ook om jonge atleten een kans te gunnen. Deze week werd een baanbrekende samenwerking aangekondigd met Sky Sports.

MVP en Sky Sports slaan handen ineen

De Britse zender heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met MVP om de exclusieve thuisbasis te worden van de volledig vrouwelijke divisie van de organisatie (MVPW). Sky Sports zal jaarlijks twee boksgala's uitzenden. "Dit is het nieuwe, wereldwijde platform voor vrouwenboksen van MVP, dat het hele jaar door de meest elite vrouwelijke boksers in de sport presenteert met titelgevechten op elk evenement", melden beide partijen.

Paul en medeoprichter Bidarian noemden de stap een "belangrijke mijlpaal" voor de sport. "We zetten ons in om vechters zinvolle kansen te bieden en tegelijkertijd topevenementen te produceren", verklaarde het duo. "Het jaarlijks organiseren van twee premium MVPW-evenementen met alleen vrouwelijke boksers uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland is precies wat we voor ogen hadden toen we dit platform lanceerden."

Titanenclash in april

Op zondag 5 april staat al het eerste grote event op de rol in het Olympia Exhibition Centre in Londen. De openingsshow wordt afgesloten door een spannende confrontatie tussen Caroline Dubois en Terri Harper. De winnaar van de Battle of Britain gaat naar huis met de WBO- en WBC-wereldtitels in het lichtgewicht.