Jake Paul heeft een korte update gegeven over zijn kaakbreuk. De verwachting is dat de verloofde van Jutta Leerdam nog lang uit de roulatie zal zijn, maar voor een volgende bokspartij heeft hij al een tegenstander op het oog.

Jake Paul vocht eind 2025 tegen Anthony Joshua. De verloofde van Leerdam ging in de zesde ronde snoeihard knock-out na een keiharde klap op zijn kaak. Die klap bleek dermate hard, dat Paul tot twee keer toe onder het mes moest om die kaak weer goed te zetten. Paul is inmiddels alweer enkele maanden herstellen, maar de kans is groot dat het herstel van de Amerikaan nog maanden zal duren. Stoppen met knokken is in ieder geval iets wat hij niet wil.

Tegenover het Engelse Sky Sports vertelde Paul hoe het op dit moment met zijn kaak gaat en wat zijn toekomstplannen op het gebied van zijn eigen bokscarrière zijn. "We zullen zien hoe mijn kaak zich blijft herstellen. Een ding is zeker, ik wil wel blijven vechten."

Francis Ngannou

Paul zal zich dus nog even koest moeten houden vanwege zijn revalidatie, maar zoals we hem kennen, doet hij dat natuurlijk niet. Hij heeft zijn ogen al op een volgende tegenstander en dat moet voormalig UFC-zwaargewichtkampioen Francis Ngannou worden. "Hij opende de verbale aanval op mij. Voor mij is een gevecht met hem makkelijk. Ik ga omhoog in gewicht en sla hem knock-out net als Anthony Joshua deed. Ik hield het langer vol met Joshua in de ring dan Ngannou. Maar misschien neemt hij het gevecht niet aan omdat hij geen schandaal wil."

Over het gevecht tussen Ngannou en Joshua heeft Paul gelijk, want in de tweede ronde ramde de Brit zijn tegenstander uit Kameroen bewusteloos tegen het canvas. Eerder nam Ngannou het in boksen ook op tegen Tyson Fury. Dat gevecht verloor de oud-UFC-kampioen op jurybeslissing. Het volgende gevecht van Ngannou had zo maar tegen Rico Verhoeven kunnen zijn. De organisatie van Paul (MVP) bood de Nederlander een financieel zeer aantrekkelijke partij tegen het Afrikaanse zwaargewicht aan, maar Verhoeven weigerde omdat hij al een mondeling akkoord had om tegen Oleksandr Usyk te vechten.

Wembley

Met zijn vechtsportpromotie MVP heeft Paul ook grootste plannen. De bokser vertelt dat hij hoopt om binnenkort het iconische Engelse stadion Wembley uit te verkopen. "Dat zou geweldig zijn. Gigantische shows op het hoogste niveau met de beste fans. In Engeland hebben ze zo veel passie voor de sport, dus daar wil ik graag naartoe."