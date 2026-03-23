Jake Paul, de boksende vriend van olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam, heeft een enorm landgoed gekocht in de Amerikaanse staat Georgia. Inmiddels is hij aan het (ver)bouwen geslagen en zo werkt hij stukje bij beetje aan zijn (en Leerdams?) toekomst.

Het landgoed Southlands in Decatur County heeft 5746 hectare grond. Er staat een blokhut met acht slaapkamers. Volgens Paul heeft hij er 40 miljoen dollar voor neergelegd en inmiddels heeft hij het terrein omgedoopt tot Paul Reserve.

Rennen

Uiteraard heeft de ondernemer en influencer ook veel content gemaakt en in de planning omtrent het land. Zo is er het YouTube-kanaal Paul Family Ranch, waarop hij eens per twee weken vlogs plaatst. In de nieuwe editie, van eind maart, laat hij zien hoe het vordert met de bouw.

Terwijl hij wijst naar een veld waar nu nog gras groeit en bomen staan, zegt hij: "Hier komen paarden, koeien, geiten, kippen. Daar komt hun stal te staan. Ze kunnen vrij rond rennen. Er is meer dan genoeg ruimte. Het wordt mooi, want elke ochtend als ik naar buiten kom, dan kan ik rondhangen met de dieren. Of ik kijk naar ze vanuit de sauna terwijl ik mijn noten opwarm."

Ford Mustang

In de rest van de video rijdt hij rond in een Ford Mustang die geheel van staal is gemaakt en in een actiefilm is gebruikt. Er is een geweer op de auto gemonteerd, maar Paul gaat er doodleuk mee rijden door de stad en parkeert bij een supermarkt. Ook gaat hij door de McDrive, waar het verdraaid lastig blijkt om een zak met voedsel door de tralies van het vehikel te sleuren.

Jutta Leerdam

Toen Paul de aankoop van het land aankondigde, speelde Leerdam een rol in de begeleidende posts. Op een foto was te zien hoe Paul haar optilt en een flinke kus geeft. Hond Thor was ook van de partij. Het zal de plek worden waar zijn toekomstige kinderen opgroeien, aldus Paul.

"Om je kinderen op te voeden in de natuur en ze te kunnen leren over dieren... Dat is ook hoe ik ben opgevoed", schetste hij.