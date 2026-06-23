Belgisch international Jérémy Doku miste een WK-wedstrijd vanwege de geboorte van zijn zoon. Hij vloog heen en weer naar Engeland om aanwezig te zijn bij dit heugelijke moment. Een Franse journaliste uitte haar ongeloof en werd om die reden van het programma gehaald. Terecht, vindt Robert Maaskant, die in zijn carrière als trainer ook een vervelende ervaring had rond de geboorte van zijn zoon.

Jérémy Doku is een van de smaakmakers van het Belgische elftal, maar de Rode Duivels moeten het dus een wedstrijd zonder hem doen. Dat viel helemaal verkeerd bij de Franse presentatrice France Pierron. Live in de uitzending haalde ze hard uit naar Doku. Dat leidde tot verbazing bij de andere gasten aan tafel én de kijkers thuis.

Een dag later moest zij excuses maken, maar dat bleek niet genoeg. De dag erna was ze niet meer te zien op televisie. De zender heeft afstand gedaan van haar uitspraken. Het voorval is onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Ralf Seuntjens en Robert Maaskant steunen Doku volledig. "Het was al een groot thema in België. Je wil gewoon bij de geboorte van je zoon zijn, heel simpel", zegt Seuntjens.

Robert Maaskant

Het is een volledig logische gang van zaken, vindt Robert Maaskant. De oud-trainer van onder meer FC Groningen, NAC en Wisla Krakow legt uit dat de geboorte van je kind iets is waar je bij wil zijn. "Je doet het niet alleen om bij die geboorte te zijn, maar ook om je vrouw te ondersteunen. Dus als er journalisten zijn geweest die daar teksten over hadden, vind ik dat raar."

Hij maakte het ooit weleens anders mee: dan vroegen spelers aan hem of ze juist wél mochten spelen. "Daar heb ik dan ook respect voor. Het is ieders eigen keuze." Zelf beleefde Maaskant ook de geboorte van zijn kinderen tijdens zijn carrière. Een keer zorgde dat ook voor gedoe in de media.

Column over zoon Robert Maaskant

Een journalist had, in de tijd dat Maaskant bij Groningen werkte, een column geschreven rondom de geboorte van zijn zoon Pepe. " Hij heeft dus gewoon vanuit zijn zure, Groningse achtergrond daar echt een schandalige tekst aan gewijd. Dat je bedenkt dat je over het leven van een kind zoiets gaat schrijven. Mijn kind is nu dertien en hij heeft de column al een keer opgezocht. Dus hij heeft op zijn geboortedag een stukje gekregen dat nooit meer weg gaat. Ik vind het schandalig", vertelt hij.

Maaskant vindt het daarom ook volkomen terecht dat de Franse presentatrice van de buis gehaald wordt. "Deze man had nooit meer een letter op papier mogen zetten", is zijn mening. "Dit gaat gewoon over normaal omgaan met elkaar in de maatschappij."

Hij haalt daarna direct de campagne van Oranje tegen online haat aan. "We zitten allemaal in het meningencircuit in de voetballerij. Iedereen mag er wat van vinden; daar heb ik geen moeite mee. Maar om een column te schrijven over een kind dat nog maar net op de wereld staat, dan ben je echt lager dan laag", besluit hij.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Ralf Seuntjens én voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste updates rond het WK. Zo gaat het uitgebreid over het afgekeurde doelpunt van Lionel Messi, zijn bizarre prestatie én de gemiste penalty.

Verder bespreken ze de combinatie van Arjen Robben en Denzel Dumfries, staan ze stil bij de geboorte van het zoontje van Jeremy Doku en komt ook de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een wedstrijd van Nederland fluit aan bod. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

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