Het was maandagavond weer de grote Lionel Messi-show bij de wedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk. De 38-jarige superster maakte twee doelpunten, maar tóch is er ook kritiek rondom Messi. Zijn eerste goal had namelijk niet mogen tellen, vindt Sportnieuws.nl-analist Robert Maaskant. "Ik ben niet van complottheorieën, maar nu had ik wel het idee: dit is raar."

Messi kent een waanzinnig WK tot nog toe. In de eerste wedstrijd maakte hij al een hattrick en ditmaal nam hij twee treffers voor zijn rekening. Daarmee heeft hij het record van topscorer aller tijden op een WK in zijn eentje in handen. "Ze waren hartstikke goed, maar dat gedrag… Mijn vader en ik hebben ons enorm geërgerd", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Overtreding vóór goal van Messi

Volgens de ex-trainer van onder meer FC Groningen, NAC Breda en Wisla Krakow had bijvoorbeeld het historische doelpunt van Messi, waarmee hij het record van Miroslav Klose overnam, helemaal niet mogen tellen. "Die scheids gaat écht in de problemen komen, want die liet opvallend veel doorspelen. Argentinië had zeker een paar gele kaarten moeten hebben, maar het meest opvallende was het doelpunt van Messi."

"Die goal had gewoon afgekeurd moeten worden", zegt Maaskant, waarmee hij doelt op de overtreding van Alexis Mac Allister op de helft van Oostenrijk. Tafelgenoot Ralf Seuntjens sluit zich volledig aan bij die woorden. "Er zat relatief lang tussen, maar dat was een honderd procent overtreding", meent de spits van Lommel SK.

'Oei, hier komen we niet goed uit'

Sportnieuws.nl-host Damian Vlottes merkt op dat het desbetreffende beeld helemaal niet in de samenvatting is gekomen. "Ik heb het ook maar twee keer in een héél korte flits zien terugkomen", reageert Maaskant. "De FIFA dacht waarschijnlijk: oei, hier komen we niet goed uit. Laten we die beelden maar niet terugzien. Ik ben niet van de complottheorieën, maar hier had ik wel even het idee: dit is raar."

Kritiek op Messi

Ondanks de twee doelpunten van Messi is er ook kritiek op de kleine Argentijn. Hij miste in de eerste helft opnieuw een penalty, waardoor hij een pijnlijk record in handen heeft. Messi is namelijk de speler met de meeste gemiste strafschoppen op een WK. "Hij kan er inderdaad geen reet van", grapt Maaskant als hij het penaltygemiddelde van Messi hoort. In totaal mist hij 22 procent van zijn strafschoppen.

Seuntjens zou er echter geen moment over nadenken om de penalty's door iemand anders te laten nemen. "Ik heb zelf mijn penalty's overgedragen toen ik twee keer miste, maar bij Messi zou ik dat vooral bij hemzelf laten. Spelers als Messi verdienen een ander soort respect. Laat hem maar lekker zelf bepalen of hij de penalty’s wil blijven nemen. De volgende schiet hij er toch gewoon weer in."

'Als je maar goed voor je lichaam zorgt'

Overigens is er nog wel een opmerkelijke statistiek opgedoken: Messi scoorde liefst twaalf van zijn achttien WK-doelpunten na zijn 35e. Seuntjens moet lachen als hij daarmee wordt geconfronteerd. "Daarom zeg ik ook: als je goed op je lichaam bent…”, grapt de 37-jarige spits van Lommel SK, die afgelopen jaar nog tot beste speler van de Belgische tweededivisionist werd verkozen. "Nee, zoals we allemaal weten, is Messi natuurlijk een ongelooflijke speler", herstelt Seuntjens gauw zijn grap.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Ralf Seuntjens én voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste updates rond het WK. Zo gaat het uitgebreid over het afgekeurde doelpunt van Lionel Messi, zijn bizarre prestatie én de gemiste penalty.

Verder bespreken ze de combinatie van Arjen Robben en Denzel Dumfries, staan ze stil bij de geboorte van het zoontje van Jeremy Doku en komt ook de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een wedstrijd van Nederland fluit aan bod. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

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