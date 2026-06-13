Jurriën Timber ontbreekt op het WK met Oranje. De verdediger blijkt uiteindelijk niet fit genoeg. In een openhartig interview met De Telegraaf laat hij blijken dat hij zich niet zomaar uit het veld laat slaan.

Het was even de vraag of Timber met Oranje mee kon naar het WK van 2026. De Arsenal-verdediger kampte geruime tijd met een blessure, maar leek toch net op tijd fit voor het toernooi in Noord-Amerika.

Maar niets bleek minder waar. In de voorbereiding van het WK viel de verdediger toch weer geblesseerd uit, waardoor hij het toernooi aan zich voorbij moet laten gaan.

Nog steeds in de VS

Hij was echter al wel naar de Verenigde staten afgereisd. Daar zit de voormalig Ajacied nog steeds. "Het is wel lekker hier. Over een dag of vijf ga ik terug naar Londen, waar ik meerdere testen krijg en de doctoren zie", zo begon Timber tegenover De Telegraaf. "Nu kom ik even tot rust, voordat ik begin met revalideren."

De verdediger vervolgde: "Het herstel duurt nog wel even. We gaan scans maken en samen een plan opstellen. Maar ik verwacht niet heel snel terug te zijn."

Timber geeft niet zomaar op. "In mijn hoofd ben ik direct bezig met wat er komen gaat. Daarom neem ik nu even rust. Maar tegelijkertijd heb ik alweer zin om te laten zien hoe goed ik ben en om de volgende stap te zetten. Ik wil gewoon zo snel mogelijk weer gezond worden, me goed voelen en weer gaan voetballen."

Voor de buis

Terwijl hij zijn revalidatieproces in zal gaan, zal hij het WK ondertussen ook nauwlettend in de gaten houden. "De eerste wedstrijd zal het lastigst zijn, maar ik probeer te genieten van mijn broertje (Quinten Timber, red.) die daar is. Ik weet hoe bijzonder het is om daar te zijn. Ik weet dat de jongens het goed gaan doen. Ik heb er echt zin in om de wedstrijden te kijken."

De eerste wedstrijd die Timber van zijn broertje kan kijken, staat zondagavond op de planning. Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal er worden afgetrapt tegen Japan in het Dallas Stadium in de Amerikaanse staat Texas.

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