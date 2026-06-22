De doelman van Kaapverdië, Vozinha, is een van de grote sterren van het WK voetbal. Vooraf was hij onbekend, inmiddels is hij een wereldberoemde man met 15,5 miljoen volgers op Instagram. Belangrijker nog voor hem is dat hij eindelijk zijn moeder in de armen kon sluiten. Haar visumproblemen zijn opgelost.

De ervaren 40-jarige doelman Vozinha groeide na de eerste speelronde uit tot een van de blikvangers van dit WK. Met briljante reddingen leidde hij Kaapverdië naar een historische remise tegen Spanje: 0-0.

Toch bekende hij toen dat zijn grootste droom onvervuld bleef: door geldgebrek kon hij geen visum regelen voor zijn moeder, Ana Candida Evora. Het emotionele verhaal van Vozinha ging de wereld over, waarna de komst van zijn moeder werd geregeld.

Uruguay

De moeder van de Kaapverdische doelman Vozinha kan haar zoon zondag tegen Uruguay zien spelen op het WK, nadat ze een visum heeft gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen. Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben geholpen met de zaak.

A touching moment at the World Cup… Vozinha’s mother finally arrives to support her son from the stands.

Her visit was made possible thanks to an initiative by a Chinese businessman living in Cape Verde.

Vozinha, the Cape Verde national team’s goalkeeper, enjoys wide… pic.twitter.com/2lT3RkPCde — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) June 22, 2026

Een hartverscheurende ontmoeting volgde na de wedstrijd. Vozinha rende haar in de armen – en dat moment werd een van de meest memorabele van het WK. Camera's toonden haar later meermaals tijdens de uitzending van de wedstrijd tegen Uruguay, en ze kon haar emoties niet verbergen terwijl ze haar land en haar zoon aanmoedigde.

Borgsom

Kaapverdië behoort tot de tientallen landen waarvan de burgers een borgsom van maximaal 15.000 dollar moeten betalen om de VS binnen te komen onder het strenge immigratiebeleid van president Donald Trump. Die eis is echter ingetrokken voor tickethouders van het WK.

De WK-selectie van Kaapverdië telt zes spelers die in Rotterdam zijn geboren. Het spectaculaire gelijkspel leidde tot grote vreugdetaferelen bij de Kaapverdische gemeenschap in de Maasstad. Zo feestten honderden mensen op het Heemraadsplein in stadsdeel Delfshaven. Auto's reden toeterend en met vlaggen van het Afrikaanse land rond door de stad.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover