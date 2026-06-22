Kaapverdië plaatste zich voor het eerst voor een WK en daarna dachten veel mensen dat ze geen schijn van kans zouden maken in een groep met Uruguay en Spanje. De spelers laten zien dat dit onzin is. Met nog één duel te gaan, kunnen ze zich gewoon nog plaatsen voor de knock-outfase. "Het is echt knap wat zij doen", klinkt het in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Kaapverdië zit in de lift. Na het gelijkspel tegen Spanje wist ineens iedereen waar de eilandengroep op de kaart ligt en werd de doelman wereldberoemd op Instagram met miljoenen volgers erbij. Een week later stunt Kaapverdië opnieuw tegen Uruguay (2-2) en plots hebben ze hun eigen lot in handen. Winnen tegen Saoedi-Arabië betekent plaatsing voor de volgende ronde en dat zou historisch zijn.

Stuntploeg Kaapverdië

Dat is iets wat niemand had zien aankomen. "Er zijn namelijk niet zo veel ploegen die stunten op dit WK. Kaapverdië is daar één van. Ze pakken steeds hun puntjes mee", vindt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Het was een geweldig begin van de wedstrijd met de vrije trap waar de doelman het muurtje slecht neerzette. Daar knalde Kaapverdië hem lekker langs. Maar toen kregen ze twee doelpunten tegen...", schetst de oud-trainer de situatie.

Vanaf dat moment had Maaskant er een hard hoofd in dat Kaapverdië nog terug zou komen. "Meestal krijgt een ploeg daar een flinke knak van en dan ga je met een rotgevoel de kleedkamer in. Maar zij herstelden dan ook nog eens een keertje. Ik vind het sensationeel voor een ploeg waar eigenlijk niemand wat van had verwacht", is Maaskant lovend.

Pluim voor Kaapverdië en Curaçao

De situatie is zelfs zo dat Kaapverdië alles in eigen hand heeft. Met twee punten uit twee duels staan ze op een gedeelde tweede plaats met Uruguay en moeten ze alleen nog spelen tegen Saoedi-Arabië. Winnen ze daar, dan plaatsen ze zich ook nog eens voor de knock-outfase van het toernooi.

"Ik vind het echt heel bijzonder dat én Curaçao én Kaapverdië, met toch een kleine Nederlandse inbreng, het zo goed doen", sluit Maaskant het onderwerp af.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro én ex-darter Vincent van der Voort de laatste updates over het WK. Zo wordt er uitgebreid advies gegeven aan Cristiano Ronaldo, bespreken ze de stunt van Kaapverdië en praten ze over de koning in de kleedkamer van Curaçao.

Verder wordt Oranje onder de loep genomen, passeert de pikante aanstelling van Danny Makkelie de revue en kijken ze uit naar een nieuwe Messi-show bij Argentinië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover