Cody Gakpo is sinds zijn debuut in 2021 een stabiele factor in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman hoeft niet lang na te denken wie hij als linksbuiten in de basis zet. Ook bij het WK voetbal 2026 is Gakpo weer vaste prik. Hij scoorde zelfs zaterdag tegen Zweden de 3-0. Zijn vriendin is ook present in Noord-Amerika en dat is een grote krant opgevallen.

Gakpo heeft al een paar fraaie titels binnen gesleept met zijn clubs. Zo werd hij met Liverpool de kampioen van de Premier League en won hij daarvoor met PSV de Eredivisie. Het grote doel deze zomer is uiteraard om in de Verenigde Staten, Mexico en Canada de wereldtitel op te eisen.

Noa van der Bij

Sinds 2020 heeft de buitenspeler een relatie met Noa van der Bij. In april 2024 kwam er een eerste kindje: Samuël Seth Gakpo. Beiden zijn aanwezig in de Verenigde Staten, waar Oranje momenteel verblijft voor de groepsfase van het WK voetbal.

De grote krant New York Post schreef een artikel over het voorkomen van Noa van der Bij. Het is een van de grootste kranten van het land; de titel behoort met Wall Street Journal en The New York Times tot de top drie qua printoplage volgens cijfers op Wikipedia.

Controversieel shirt

De krant schreef een artikel met als kop: "Cody Gakpo's vriendin Noa showt het WK-tenue van Nederland met haar zoon." En dat is precies de insteek van het artikel. Er staat: "Van der Bij heeft Gakpo gedurende zijn hele professionele voetbalcarrière gesteund, wat momenteel betekent dat ze naar de Verenigde Staten komt om hem te zien spelen op het WK. En dat bewees ze met een bericht op haar Instagram op 19 juni, waarin ze verschillende foto's deelde van zichzelf in het iconische (en controversiële) oranje shirt van Nederland, namelijk het shirt met nummer 11 van Gakpo."

Ze noemen het shirt controversieel omdat het wel heel fel oranje is. Op sommige tv-toestellen lijkt het eerder rood, of anders een glinsterende wazige vlek. The New York Post wijdt daar een ander artikel aan, met als titel: "Het ‘radioactieve’ WK-tenue van Nederland drijft fans tot waanzin: 'Mijn ogen doen pijn'."

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