Nadat Curaçao op het WK voetbal tegen Ecuador (0-0) het eerste WK-punt uit de geschiedenis had veroverd, kregen de spelers en staf een bijzonder bezoek. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane zochten de selectie op in de kleedkamer om hen persoonlijk te feliciteren met de historische prestatie. Assistent-trainer Cor Pot heeft in gesprek met Sportnieuws.nl teruggeblikt op dit bijzondere bezoek.

Het koningspaar en prinses Ariane kozen een goed moment om naar Amerika af te reizen voor de WK-duels van Nederland en Curaçao. Nadat ze eerdere wedstrijden nog vanuit Nederland hadden gevolgd. Ze zagen hoe Oranje ruim won van Zweden en hoe Curaçao tegen Ecuador een historisch eerste WK-punt pakte.

Op beelden die het Curaçaose elftal op Instagram deelde, was te zien hoe het koningshuis de kleedkamer binnenwandelde en meteen meedeelde in de feestvreugde. Op Caribische muziek die door de ruimte klonk, lieten ze zelfs kort hun danspasjes zien. Daarna gingen ze de spelers langs om hen één voor één te feliciteren met het historische WK-punt.

Hartstikke leuk

Tegenover Sportnieuws.nl ging Pot in op het feestje dat plaatsvond na het gelijke spel tegen Ecuador. "Dat was hartstikke leuk. Ze kwamen dansend binnen en ze waren heel vriendelijk ook."

Op de beelden vanuit de kleedkamer was dus te zien hoe het koningspaar de heupen losgooide en enkele dansmoves liet zien. Wat Pot van de dansskills vond? "De koningin kan wel dansen hoor. Dat is een Zuid-Amerikaanse, een latina, dus die kan wel dansen", legde Pot uit. Haar moves waren dan ook beter dan die van onze koning volgens hem. "Maar ik ben ook een hele slechte danser. Mannen zijn een stuk minder ritmegevoelig."

Bijzondere dag

Curaçao begon zaterdag al aan een bijzondere dag, want de ploeg wist dat er hoog bezoek uit Nederland zou komen. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane waren naar de Verenigde Staten afgereisd. Nadat ze eerst Nederland - Zweden (5-1) in Houston bezochten, zaten ze later ook in Kansas City op de tribune bij Curaçao - Ecuador. Máxima en Ariane verschenen in een shirt van het eiland, terwijl Willem-Alexander een sjaal droeg.

Op het veld geloofde Curaçao ondertussen in een stunt. Ecuador was weliswaar de betere ploeg, maar het elftal van Dick Advocaat kreeg in de eerste helft meerdere goede kansen via onder anderen Jurgen Locadia en Juninho Bacuna. Ook doelman Eloy Room speelde een hoofdrol, want met een sterke wedstrijd hield hij Curaçao op de been. Na ruim een uur kreeg Livano Comenencia zelfs een enorme kans, maar zijn schot werd knap gekeerd door de keeper van Ecuador.

In de slotfase was het alle hens aan dek voor Curaçao. Ecuador voerde de druk op en raakte vlak voor tijd nog de lat, maar de ploeg van Advocaat hield stand. Daarmee schreef Curaçao geschiedenis met het eerste WK-punt ooit voor het eiland. Door de stunt blijft zelfs hoop op kwalificatie voor de knock-outfase leven.

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