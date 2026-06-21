Curaçao is door het dolle heen na het historische gelijkspel op het WK voetbal tegen Ecuador. Ook de helden op het veld konden hun emoties niet verbergen na het laatste fluitsignaal. Bij coach Dick Advocaat stonden voor het tweede WK-duel op rij de tranen in zijn ogen.

Curaçao verraste in Dallas vriend en vijand door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. De ploeg van Dick Advocaat werd met tijd en wijlen met de rug tegen de muur gezet, maar creëerden zelf ook mogelijkheden om de stunt nog mooier te maken. De absolute held van de wedstrijd was in ieder geval doelman Elroy Room. Dankzij zijn vijftien saves hield Curaçao de nul.

Emotioneel eerbetoon van Room

Na dit mooie resultaat was er niet alleen blijdschap bij Man of the Match Room. Zo stond de oud-doelman van onder meer Vitesse stil bij het overlijden van zijn oud-teamgenoot en vriend Jairzinho Pieter. Hij overleed zeven jaar geleden in het spelershotel van Curaçao voorafgaand aan een interland tegen Haïti.

Room ging na de wedstrijd het veld op met een shirt met een foto van Pieter erop. Bij de foto, die in een hart geschonken was, stond de volgende tekst vermeld: ''Esakita pa bo. Love puru Kórsou!'' Vertaald betekend dit: "Deze is voor jou. Liefde aan Curaçao."'

i Eloy Room eert zijn overleden vriend ©Getty Images

Ook tranen bij Advocaat

Ook Advocaat werd wederom betrapt op tranen. De oude oefenmeester hield het voorafgaand aan de eerste WK-wedstrijd van Curaçao ook niet droog tijdens het volkslied. Na het historische punt van het eiland liep het water weer in de ogen van Advocaat.

i Tranen bij Advocaat ©Getty Images

Feestvreugde

Deze emoties werden echter snel vervangen door uitzinnige feestvreugde. In de kleedkamer maakte de spelers van The Blue Wave er een waar feestje van. Zelfs koning Willem-Alexander waagde een dansje samen met de spelers.

@voetbalzonenl Schitterende beelden! Koning Willem-Alexander en koningin Maxima dansen met de selectie van Curaçao na het historische WK-punt dat het land in de nacht van zaterdag op zondag wist te pakken 🕺🏼🎉 Curaçao hield Ecuador uiteindelijk op een 0-0 gelijkspel dankzij de uitblinkende doelman Eloy Room 🇨🇼💛🤍💙 ♬ origineel geluid - Voetbalzone

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