Het Nederlands elftal heeft over twee wedstrijden gelijk gespeeld tegen Oezbekistan, de nummer 50 van de FIFA-wereldranglijst. Nadat de basisopstelling met heel veel pijn en moeite met 2-1 won, was het daarna de beurt aan de reserves. Die blameerden zich.

Daar leek het ook lang op voor de beoogde basisopstelling van bondscoach Ronald Koeman. Die wisten pas diep in blessuretijd na een tweede rake penalty van Cody Gakpo te winnen, nadat Oezbekistan vlak voor daarvoor via Igor Sergeev gelijk had gemaakt. Guus Til kreeg in dat duel een paar minuten voor het einde nog rood.

Reserves Nederlands elftal verliezen van Oezbekistan

Vooraf was afgesproken dat de reserves daarna nog twee keer dertig minuten in actie zouden komen, om ook wat aan het wedstrijdritme te doen. Dat gebeurde in hetzelfde Icahn Stadium in New York buiten het zicht van de camera's. Daar zag de bondscoach dat onder anderen Memphis Depay, Noa Lang en Justin Kluivert zich galoppeerden tegen de mindere goden uit Oezbekistan.

Azizbek Amonov opende de score voor dat land en Mats Wieffer tekende voor de gelijkmaker. Avazbek Ulmasaliev maakte in de voorlaatste minuut het winnende doelpunt namens Oezbekistan. Zo verloor de B-ploeg met 1-2.

Minuten voor Memphis Depay

Memphis Depay speelde de hele wedstrijd. Koeman heeft de topscorer aller tijden van Oranje laten weten dat hij nog onvoldoende fit is voor een basisplaats.

De kans lijkt niet groot dat hij zondag tegen Japan mag beginnen. Marten de Roon, Nathan Aké, Justin Kluivert, Wieffer, Noa Lang, Teun Koopmeiners, Jorrel Hato en Quinten Timber speelden eveneens een uur. Guus Til en Mark Flekken maakten na dertig minuten plaats voor Wout Weghorst en Robin Roefs.

Bekijk en beluister vanaf woensdag 10 juni dagelijks onze WK voetbalpodcast.

Wil je helemaal niets missen, download onze Sportnieuws.nl App.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover