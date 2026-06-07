Met bondscoach Ronald Koeman actief op het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada moet Bartina Koeman het de komende weken zonder haar man doen. De ernstig zieke voetbalvrouw heeft vaker met dat bijltje gehakt én heeft haar drie kinderen om zich heen voor de nodige ondersteuning.

Bartina Koeman en Ronald ontmoetten elkaar begin jaren'80 in Groningen en zijn sindsdien samen. Het stel heeft drie kinderen: zoons Tim en Ronald Jr. en dochter Debbie. De zoons wonen in Nederland, Debbie in Barcelona. Bartina verdeelt haar tijd tussen Nederland en Spanje.

In een uitgebreid interview in De Telegraaf gaat ze in op de chronische borstkanker waar ze al jaren aan lijdt. De eerste keer dat de ziekte werd geconstateerd was in 2010. Na een zwaar behandeltraject leek alles onder controle, maar in 2018 bleek de kanker te zijn teruggekeerd. Sindsdien heeft Bartina veel behandelingen ondergaan en zelf omschrijft ze de situatie nu als stabiel.

'Ik ben echt even weggeweest'

Bartina vertelt in het gesprek dat haar medische situatie twee jaar geleden zeer ernstig was. "Tijdens het EK kreeg ik een sepsis, een bloedvergiftiging door pneumokokken. Dat ging razendsnel. Met spoed naar de intensive care, antibiotica, alle toeters en bellen. Als ik op dat moment niet in Nederland zat, was ik er waarschijnlijk niet meer geweest."

"Ik heb een tunnel gezien", herinnert ze zich van dat moment. "Met aan het eind iets wat leek op een terracotta-achtige pot. Ik ben echt even weggeweest. Toen werd ik wakker op de IC en dacht ik: het mocht nog niet.”

Een beangstigende ervaring, zo bevestigt Bartina Koeman: "Maar het maakte me ook heel helder. Je beseft hoe kwetsbaar alles is. En tegelijkertijd voelde het als een tweede kans. Alsof ik dacht: als ik hier nog ben, dan ga ik ook alles uit mijn leven halen wat erin zit.”

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