Bartina Koeman (65) is de echtgenote van Oranje-bondscoach Ronald Koeman (62). Hun relatie begon in een tijd waarin het begrip 'voetbalvrouw' wat minder aandacht kreeg dan nu. Bartina is meer dan alleen de partner van een bekende coach; ze is ondernemer en moeder van drie kinderen. De laatste jaren kampt ze met een ernstige, chronische ziekte.

De op 30 januari 1961 geboren Bartina Boddeveld ontmoette Ronald in de jaren tachtig. Ze werkte destijds in de schoenenwinkel van haar vader. Ronald speelde toen bij FC Groningen, waar hij in 1980 debuteerde in het betaald voetbal. Met elke transfer van Koeman naar een andere voetbalclub, verhuisde ze met hem mee. Zo belandde ze onder meer in Amsterdam, Eindhoven, Barcelona, Cascais, Manchester, Laren en Noordwijk. Ze trouwden in 1989 en hebben drie kinderen: Ronald junior, Debbie en Tim.

Geen liefde op het eerste gezicht

Over die beginperiode met Ronald zei Bartina in 2024 dit tegen het Dagblad van het Noorden: "Het was geen liefde op het eerste gezicht. Het is gegroeid. Meestal zijn dat de beste liefdes! We zijn al 38 jaar samen en we hebben het nog steeds zó leuk. Daar ben ik blij mee en dankbaar voor."

Ze spreekt warme woorden over het karakter van haar partner: "Ronald heeft weinig pretenties. Hij is makkelijk voor mij. Voor zichzelf is hij wel heel moeilijk, hij stelt hoge eisen aan zichzelf. Maar verder vindt hij veel goed en is hij erg lief voor me."

Vreemdgaan

Elke langdurige relatie kent ups en downs. Zo ging het ook bij het gezin Koeman. Samenleven met een topsporter bracht uitdagingen met zich mee: de atleet leefde volgens strenge regels, sloeg veel sociale gebeurtenissen over, had een strakke, door de club bepaalde agenda. Zo kon het gebeuren dat Bartina zich weleens eenzaam voelde.

Daarover biecht ze op: "Op een gegeven moment kwam ik iemand tegen en die vond ik zo leuk! Misschien kwam het ook omdat ik te weinig aandacht van Ronald kreeg op dat moment, dat ik daar wat meer op inging. Maar dat is ook weer vergeven en ligt achter ons."

"Ronald is ook niet altijd een heilig boontje geweest, weet ik", aldus Bartina. "Ronald heeft een hoop verleidingen moeten weerstaan en heeft misschien weleens een avontuurtje gehad. We hebben veel gepraat, we zijn heel open. Niet dat we een open relatie hebben, dat is het zeker niet."

i Bartina Koeman, Ronald Koeman junior, Debbie Koeman, Ronald Koeman, Tim Koeman. Ronald Koeman speelde in augustus 1997 met Feyenoord tegen Lazio. © Getty Images

Het leven als voetbalvrouw

Bartina geniet en heeft genoten van de deuren die opengaan als vrouw van een succesvolle voetballer en trainer. "We hebben in Portugal en Engeland gewoond", zegt ze. "We hebben mooie dingen van het leven gezien, we kennen luxe. We doen waar we zin in hebben!"

Ze ervaart graag andere culturen en heeft compassie voor mensen die worden getroffen door armoede, ziekte en politieke onrust. "Ik heb zoveel van de wereld gezien, van Afrika tot Japan, daar ben ik ook zo dankbaar voor. Dat komt allemaal door het voetballen."

De onderneming van Bartina

Bartina is sinds 2013 eigenaar van Skins Cosmetics Oosterbeek. Haar dochter Debbie werkte in elk geval in de begindagen mee in de zaak in Gelderland. Inmiddels heeft haar zoon Tim de dagelijkse leiding op zich genomen. Debbie zei over de rolverdeling dit tegen RTL: "Ik heb weer sterkere kanten op organisatorisch gebied en mijn moeder is weer sterker qua styling en hoe de winkel eruit gaat zien."

Zelf zei ze tegen Libelle: "Ik ben de creabea van ons drieën. Ik help met de inrichting, de etalages, de bloemen, dat vind ik heerlijk om te doen."

Borstkanker

Meerdere keren is Bartina getroffen door borstkanker. De eerste keer dat die diagnose werd gesteld, was in 2010. Na een operatie en chemokuur leek de ziekte met succes onderdrukt te zijn. Helaas keerde het in 2018 terug. En vijf jaar later was het weer mis: "Na nieuwe chemo’s is de kanker tot 2023 weggebleven. Maar vorig jaar zagen ze op een scan weer activiteit. Dus sinds een jaar zit ik weer in de medische molen. Mijn borstkanker is nu chronisch."

i Ronald en Bartina Koeman kijken naar zoon Ronald junior, keeper bij Telstar © ProShots

Ze heeft metastasis, oftewel uitzaaiingen in de wervelkolom. "Mijn fantastische arts in het AVL heeft me gezegd: ’Er zijn wel vier, vijf planken met medicijnen. Je kunt hier oud mee worden'', legt ze uit.

'Goed behandelbaar'

De bondscoach gaf in augustus 2025 een update over de ziekte van zijn vrouw. "Ze is nog steeds volop in behandeling. Dat wil zeggen: om de drie weken. Dan zijn er momenten dat het minder gaat en dat ze bijverschijnselen krijgt. Dat is moeilijk voor het hele gezin, voor de kinderen, voor mij en voor de kleinkinderen."

De Koemans hebben veel vertrouwen in het huidige behandelplan van Bartina. "Wat ze heeft is goed behandelbaar. En als deze is uitgewerkt, liggen er nog meer plannen op tafel." Dus gaat Koeman 'gewoon' door met zijn werk als bondscoach richting het WK. "Als het uiteindelijk wel zover komt, dan is het logisch dat ik daar voor kies (voor Bartina, red.)."

WK 2026

In maart van 2026 kwam de gezondheid van Bartina weer ter sprake bij ESPN toen Ronald in eerste instantie werd gevraagd naar de situatie van Dick Advocaat. Die stopte als bondscoach van Curaçao om zijn ernstig zieke dochter bij te staan. . "Ik zat zelf in zo'n situatie. Dus ik begrijp heel goed dat hij deze keuze maakt", stelde de oud-verdediger daarover.

"We kregen gelukkig het goede nieuws dat de behandeling zou aanslaan", aldus Koeman. "Maar we kunnen helaas niet zeggen dat het altijd goed blijft gaan. Maar dat geldt voor iedereen. Het ziet er op dit moment positief uit dat ik bij het WK ben."