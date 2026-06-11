Cristiano Ronaldo jaagt op de grootste prijs uit zijn carrière. Het 41-jarige voetbalicoon heeft zowat alles gewonnen wat er te winnen valt, alleen ontbreekt nog één belangrijk ding: de wereldbeker. Portugal geldt als een van de outsiders voor de titel in Noord-Amerika. Toch lijkt Ronaldo op zijn laatste benen te lopen.

Portugal komt pas volgende week voor het eerst in actie op het WK. Op 17 juni wordt er gespeeld tegen Congo. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez oefende daarom woensdag nog in eigen land tegen Nigeria. In Leiria werd met minimaal verschil gewonnen van Nigeria: 2-1. Daarbij viel vooral op dat Ronaldo niet meer zo scherp was voor het doel als in zijn hoogtijdagen.

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespraken Robert Maaskant en Hedwiges Maduro ook al de situatie van Ronaldo:

'Onbeholpen en gefrustreerde' Cristiano Ronaldo

Dat is ook de buitenlandse media opgevallen. AS wijst op het "gebrek aan scherpte" van Cristiano Ronaldo voor het doel. "Portugal toonde een gebrek aan beslissingskracht en de problemen van Cristiano Ronaldo om het net te vinden. De Portugese nummer 7 kreeg kansen, maar faalde opnieuw voor het doel, wat reden tot zorg kan zijn voor de WK-opener."

Ook tegen Chili viel op dat Ronaldo kansen om zeep hielp. "Wat jaren geleden een zekere goal was, is dat nu niet meer." In Frankrijk is de superster ook mikpunt van kritiek. "Onbeholpen, Cristiano Ronaldo verspilde verschillende kansen", schrijft RMC Sport, dat desondanks opmerkt dat Portugal zijn voorbereiding "goed" afsloot.

Bild spreekt van een "gefrustreerde" Ronaldo en waarschuwt voor de kansen die hij liet liggen. "De Portugese superster is nog niet in topvorm voor het WK. Portugal had moeite om Nigeria te verslaan. Portugese fans hebben reden tot zorg: Ronaldo verspilde verschillende kansen en dat tegen een tegenstander die niet eens op het WK aanwezig zal zijn. CR7 toonde zijn gebruikelijke precisie in zijn schoten niet tijdens de generale repetitie voor het WK", zo valt te lezen.

In Brazilië volgt Globoesporte de Europese pers: "Cristiano Ronaldo verspilde kansen. De Portugese sterspeler kreeg de bal vrij voor het doel, maar rondde bizar af. Maar Portugal versloeg Nigeria in de laatste test. Francisco Conceição besliste de wedstrijd met een prachtige goal." De voormalig Ajacied werd ook door andere media geroemd.

WK 2026

Portugal opent zoals gezegd tegen Congo. Daarna volgen nog groepsduels met Oezbekistan (23 juni) en Colombia (28 juni). Voor Cristiano Ronaldo wordt het zijn zesde WK. De 41-jarige speler van het Saoedische Al-Nassr werd in 2016 Europees kampioen met zijn land, ook won hij twee keer de Nations League.

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