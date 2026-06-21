Influencer Zorana Jovanović, de vrouw van Curaçao-keeper Eloy Room, is door het dolle heen na de heldenrol van de doelman tijdens het WK-duel met Ecuador. Gekleed in een speciale outfit, kwam de Servische haar partner aanmoedigen. Na het duel sprak ze dan ook haar trots uit op sociale media.

Nadat Curaçao tijdens het eerste duel in de groepsfase met 7-1 onderuit ging tegen Duitsland, veroverde het zaterdag voor het eerst in de geschiedenis een punt. De ploeg van Dick Advocaat speelde met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Doelman Room hield op knappe wijze een clean sheet dankzij meerdere reddingen.

Vanwege het doelsaldo staat Curaçao na het duel nog onderaan in de poule, maar het perspectief op de knock-outfase is wel iets verbeterd voor de ploeg van Advocaat. Al is het eiland vooral trots dat het zich überhaupt voor het eerst in de geschiedenis heeft gekwalificeerd voor het WK en ook nog eens wist te stunten met het gelijkspel tegen Ecuador.

Speciale broek

Jovanović, op sociale media vooral bekend onder de naam Zorannah, was naar Kansas afgereisd voor het duel. Daar moedigde de influencer, die een eigen kledingmerk runt, haar partner in een bijzondere outfit aan. Speciaal voor het WK had ze een broek aan waarbij het gezicht van Room op de linker broekspijp is afgebeeld en de vlag van Curaçao op de rechter.

Intieme foto

Na het duel deelde ze een foto waarop ze de doelman kust, terwijl hij de beker die hij ontving nadat hij de Man Of The Match werd, vasthield. 'Man Of The Match! Je hebt iedereen laten zien wie je bent', schrijft de Servische er trots bij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover