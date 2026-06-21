Eloy Room stal zaterdagnacht de harten van vele voetbalfans dankzij zijn heldenrol bij het 0-0 gelijkspel van Curaçao tegen Ecuador op het WK voetbal. Al lang voor deze wedstrijd stal Room het hart van Zorana Jovanović. Dit is de bekende Servische vrouw van de ervaren doelman.

Room leerde Jovanović, ook wel bekend als Zorannah, kennen via Instagram. De oud-doelman van onder meer Vitesse en PSV stuurde de Servische in 2023 een DM. Na veel chatten gingen de twee op verschillende dates, waarna er een relatie opbloeide tussen de twee.

Beauty-influencer

Dat Room zich aangetrokken voelde tot het Instagram-account van Zorannah is dan ook niet gek. De 36-jarige in Belgrado geboren is een beauty-influencer. Op Instagram kunnen haar ruim 750 duizend volgers meegenieten van Zorannahs outfits en lifestyle. Grappig is dat Room na de WK-wedstrijd tegen Ecuador zijn vrouw heeft ingehaald met Instagram-volgers. Zijn teller staat inmiddels op bijna 900 duizend. Voor de partij had hij er nog geen 100 duizend.

Naast influencer bracht Zorannah ook eigen producten uit. Zo lanceerde ze eerder haar eigen geurtjes, crèmes en schreef ze een lifestyle-boek. Dit doet ze allemaal vanuit haar thuisbasis in Miami, de plek waar haar man keept.

Huwelijk

Room en Zorannah zijn sinds februari 2026 getrouwd. Het stel was sinds mei 2025 verloofd. De twee hebben geen kinderen samen. Zorannah is wel stiefmoeder. Room heeft namelijk een dochter uit zijn eerdere relatie met influencer Lisa van Cuijk.

Borstverkleining

Zorannah en Room kwamen vorig jaar nog in opspraak wegens een mogelijke borstverkleining bij de Servische. Zo onderging ze al eerder twee borstoperaties, maar Room stak een stokje voor een derde. "Eloy is er dol op en houdt van grote borsten. Toen ik in 2023 in Amerika aankwam, zei ik dat ik ze zou laten verkleinen, maar de man was depressief, dus daar is niets van gekomen", zo verkondigde Zorannah eerder op Instagram.

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