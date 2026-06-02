België heeft goede zaken gedaan in aanloop naar het WK voetbal. De Rode Duivels wonnen dinsdag van Kroatië. De ploeg van bondscoach Rudi Garcia was in het Kroatische Rijeka met 2-0 te sterk.

België speelt op maandag 15 juni de eerste wedstrijd op het WK van de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In de voorbereiding heeft de nationale ploeg al de eerste zege te pakken in het uitduel met Kroatië.

Op aangeven van Jérémy Doku maakte Youri Tielemans in de 38e minuut de openingstreffer. Romelu Lukaku verdubbelde diep in de blessuretijd na een counter de score. De spits maakte als invaller zijn rentree na blessureleed. Bij Kroatië stonden PSV-aanvaller Ivan Perišić en Ajax-verdediger Josip Šutalo in de basis.

Mika Godts

Ajax-aanvaller Mika Godts had graag deel uit willen maken van het team van België, maar hij werd niet opgeroepen door bondscoach Garcia. "De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig. Bij voetbal hoort competitie. Soms ervaar je dat vanaf de tribune of vanuit huis", zei de 20-jarige over die beslissing.

De Ajacied benadrukt dat hij de Rode Duivels volledig zal steunen. "Ik zal ze met heel mijn hart aanmoedigen, zoals ik dat ook zou doen in de kleedkamer of op de bank. Het team komt altijd als eerst."

België speelt op 6 juni nog in Brussel een oefenduel met Oranje-tegenstander Tunesië. Op het WK treft België Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland in de groepsfase. Kroatië speelt tegen Engeland, Ghana en Panama.

Voorbereiding Oranje

Oranje oefent woensdagavond nog tegen Algerije richting het WK, waarna ze een dag later naar de VS afreizen. Daar spelen ze op 8 juni nog tegen Oezbekistan in New York. Vervolgens reizen ze af naar Kansas City waar het basiskamp ligt. Oranje speelt vervolgens op 14 juni tegen Japan, 20 juni tegen Zweden en 26 juni tegen Tunesië.

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