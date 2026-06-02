Ronald Koeman heeft veel zin in het WK, dat was wel het idee dat hij wilde overbrengen tijdens de voorlaatste persconferentie in Nederland. Daags voor het duel met Algerije sprak hij over zijn gevoel richting het WK, met een flinke knipoog naar de aanwezige pers. "Maar jullie vonden dat allemaal maar niks."

Bijna alle spelers zijn in Zeist om zich voor te bereiden op het WK voetbal, dat op 11 juni begint met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. De eerste wedstrijd voor Oranje is op 14 juni tegen Japan en voor dat duel oefent de ploeg van Koeman nog twee keer. Woensdag in De Kuip in Rotterdam tegen Algerije en in Amerika nog tegen Oezbekistan.

Vragen beantwoorden

Ronald Koeman wilde de vorige groep en de huidige groep niet per se vergelijken met elkaar. Dat vond hij vermoedelijk niet eerlijk: "Wat is beter?", zei hij daarover. Toch liet hij wel iets los over zijn verwachtingen richting het WK dat over minder dan twee weken begint.

"Het verschil met vorige keer is wel dat we nu geen blessures hebben. We kunnen nu iedereen 100% fit krijgen. Nu moeten we alleen laten zijn dat we daadwerkelijk beter zijn dan toen", zei hij op de persconferentie voor het oefenduel met Algerije.

Verwachtingen van het WK

Koeman werd geconfronteerd met eerdere uitspraken van hem uit het verleden, waarin hij wat strijdlustiger oogde dan nu. Hij zou tegen de toplanden altijd hebben uitgesproken dat Oranje ging winnen, terwijl hij nu neit hardop wil uitspreken dat hij voor de titel gaat. "Het is nooit goed", zei hij met een grijns. "Als je roept dat je wereldkampioen wordt, vraagt iedereen zich af waar dat op gebaseerd is. Wanneer je praat over een outsider dan heb je er weer geen vertrouwen in", lacht hij.

'Jullie hebben altijd gelijk'

Dat laatste is helemaal niet waar, wil hij maar duidelijk maken. "Ik heb heel veel vertrouwen in deze groep, maar er zijn meer landen met kwaliteit. Dat moet je onderkennen. Maar dat betekent niet dat ik niet denk dat we ver kunnen komen", onderbouwde hij zijn gevoel. "Maar mijn gevoel is nu beter dan destijds in Duitsland", moest hij wel bekennen.

Destijds kwam Oranje tot de halve finale, waarin ze verloren van Engeland. "Maar dat vonden jullie allemaal maar niks. Het voetbal was niet goed. Maar er zaten ook goede wedstrijden bij. Maar dan zeggen jullie weer dat is maar Roemenië. Jullie hebben altijd gelijk, daar leg ik mij bij neer", besloot Koeman met een lach.

Oranje oefent woensdagavond nog tegen Algerije richting het WK, waarna ze een dag later naar de VS afreizen. Daar spelen ze op 8 juni nog tegen Oezbekistan in New York. Vervolgens reizen ze af naar Kansas City waar het basiskamp ligt. Oranje speelt vervolgens op 14 juni tegen Japan, 20 juni tegen Zweden en 26 juni tegen Tunesië.

