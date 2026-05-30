Nourdin Boukhari, voormalig voetballer en stiefvader van Noa Lang, is positief gestemd over Langs terugkeer bij Napoli. De Nederlandse aanvaller vertrok afgelopen winter naar Galatasaray na een moeilijke eerste seizoenshelft in Napels, maar keert deze zomer weer terug bij de Italiaanse grootmacht. In gesprek met deze site vergelijkt Boukhari zijn voormalig stiefzoon met Neymar Jr. en Mika Godts.

Boukhari had een poosje een relatie met Manon de Vries, de moeder van Lang. Hoewel zijn voormalig stiefzoon in Oranje speelt, juicht Boukhari zelf voor Marokko tijdens het WK, waarvoor hij vroeger veertien interlands speelde. Toch heeft hij ook hoge verwachtingen van Oranje.

"Ik denk dat Nederland best wel een sterke ploeg is", vertelt hij in gesprek met deze site. "Ik denk dat veel Nederlanders kritisch zijn op het Nederlands elftal, maar ik vind dat je met Nederland heel veel systemen kunt spelen. Ze hebben zoveel variaties qua spelers. Spelers die dit jaar heel veel hebben gewonnen: Dumfries (Denzel, red.), Noa Lang, Maatsen (Ian, red.)... dus er zijn heel veel winnaars in het team die al een prijs hebben gepakt. Ze spelen al lang samen. De halve finale gaan ze zeker halen."

'Hij is heel geliefd en heeft het goed gedaan'

Boukhari speelde vroeger - ten tijde van zijn relatie met De Vries - in Turkije bij Kasımpaşa S.K. Dat zorgde ervoor dat Lang in zijn jeugdjaren een poosje in Turkije heeft gewoond en gevoetbald. Toen de Oranje-international afgelopen winter wederom naar Turkije vertrok na een teleurstellende eerste seizoenshelft bij Napoli, hoefde hij dan ook niet ver te zoeken naar iemand met ervaring in het Turkse voetbal.

"Ik heb tegen hem gezegd dat Galatasaray een mooie club is om zichzelf weer te laten zien", vertelt Boukhari. Het probleem was dat hij in Italië een beetje op een zijspoor kwam en het WK kwam er bijna aan. Mijn advies was makkelijk: zorgen dat hij ergens aan spelen toe zou komen. Ik heb zelf ook in Istanbul gespeeld en weet hoe het is als je belangrijk kunt zijn voor het team, dat je echt wordt ontvangen als held en met beide handen wordt gedragen. Gelukkig is dat goed gegaan, op die blessure aan zijn duim na. Maar hij is heel geliefd en heeft het goed gedaan."

Toekomst in Italië

Boukhari is positief gestemd over Langs terugkeer bij Napoli deze zomer. "Die trainer (Antonio Conte, red.) gaat daar volgens mij weg. Als je een speler als Noa hebt en een speler als Neres (David, red.) en ze hebben geloof ik nog een andere Braziliaan gehaald, dat zijn sierlijke voetballers. Als je dan een systeem gaat spelen met 5-3-2, dan heb je niks aan ze en dan kun je daar beter iemand anders neerzetten die achter die bal aan gaat rennen. Ik hoop dat ze een nieuwe trainer krijgen die 4-3-3 wil spelen en dan denk ik wel dat Noa Lang zich daar kan laten zien en prijzen kan pakken met Napoli."

'Nederlandse Neymar'

In Turkije kreeg Lang van fans de bijnaam Dutch Neymar van fans. Iets waar Boukhari totaal niet vreemd van opkeek. "Ik zeg altijd tegen hem: 'je hebt iets van Neymar.' Hij is een jongen waar je voor naar het stadion gaat. Er gebeurt altijd wel iets. Of het nou op een bal staan is, waardoor de tegenstander boos wordt, iemand door de benen spelen, zijn shirt uittrekken na een goal... Godts (Mika, red.) heeft dat ook. Dat zijn spelers waarvoor ik met alle liefde een kaartje koop en anderhalf uur op de tribune naar ga kijken."

Op de vraag wat hij zou zeggen als Lang hem een keer zou vragen om samen een nummer op te nemen, moet Boukhari lachen. "Hij heeft nu Ewa Safi, dan zou ik zeggen yallah. Dat betekent: kom maar op."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover