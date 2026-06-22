Jeremy Doku was zondag de grote afwezige tijdens de uitermate teleurstellende 0-0 tegen Iran op het WK voetbal. De sterspeler van Manchester City ontbrak in de aanval wegens een opmerkelijke reden. Daags na de groepswedstrijd verklaart de Belgische bond het tijdelijke vertrek van Doku.

Doku heeft tijdelijk het Belgische trainingskamp op het WK voetbal verlaten voor de geboorte van zijn kind. De aanvaller van Manchester City vloog naar Londen, waar zijn vrouw zondag beviel van een zoon. Hij sluit dinsdagavond weer aan bij de Belgische selectie in Seattle. België begon het WK met een gelijkspel tegen Egypte (1-1), waarna zondag opnieuw een gelijkspel tegen Iran volgde (0-0). De ploeg speelt zaterdagochtend (05.00 uur Nederlandse tijd) de derde en laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, waarin de knock-outfase veiliggesteld moet worden.

'Jérémy ontving zondag, voor de wedstrijd, het bericht dat de geboorte nakend was", meldde de Belgische bond maandag. "In overleg met de medische staf van de Rode Duivels werd beslist om hem tijdelijk de kans te geven zich bij zijn vrouw in Londen te voegen. Daar zijn hij en zijn echtgenote trotse ouders geworden van een zoon. Praise.'

'Ze maken het uitstekend'

De bondsdokter van België, Brahim Hacene, meldt dat de zieke Doku ondersteund door medisch personeel de overtocht kon maken. "Aangezien hij de aangepaste medicatie al enkele dagen toegediend kreeg, kon hij vliegen zonder medisch risico om op deze manier bij zijn familie te zijn tijdens dit bijzondere moment. Hij werd daarbij vergezeld door collega dokter Brecht De Coninck. Alles is zeer goed verlopen en moeder, vader en zoon stellen het uitstekend", is zijn officiële reactie.

Brandon Mechele

België heeft een vergelijkbaar geval in de selectie zitten nog. Brandon Mechele en zijn geliefde verwachten ook elk moment een kind en dus zou de verdediger van Club Brugge de komende dagen ook tijdelijk het Belgische WK-kamp kunnen verlaten om bij de geboorte te kunnen zijn.

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