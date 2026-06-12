Een fors probleem voor Ghana. Eén van hun belangrijkste spelers mist de openingswedstrijd van het WK voor ze. "Zijn visumaanvraag is afgewezen", laat de FIFA in een reactie weten.

Het is middenvelder Thomas Partey die donderdagnacht (Nederlandse tijd) ontbreekt bij Ghana tijdens het eerste WK-duel tegen Panama. De middenvelder van Villarreal mag Canada namelijk niet in vanwege problemen met zijn visum.

Ghana trapt het WK 2026 af in Toronto, maar moet dat doen zonder een van de bekendste spelers van de selectie. Volgens The Athletic heeft de Canadese overheid de visumaanvraag van Partey afgewezen. De middenvelder kan wel spelen in de VS, waar Ghana de overige twee groepsduels afwerkt.

Berucht verleden Thomas Partey

De FIFA bevestigde het nieuws kort daarna in een officiële verklaring. "De FIFA bevestigt dat speler Thomas Partey niet vanuit het basiskamp van het Ghanese team in Boston naar Canada zal kunnen reizen voor de eerste wedstrijd tegen Panama, aangezien zijn visumaanvraag door de Canadese overheid is afgewezen."

Waarom Canada de speler weigert, is niet officieel bekendgemaakt. Mogelijk hangt het samen met de rechtszaken die momenteel tegen Partey lopen. De 32-jarige Ghanees wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting en aanranding. In Engeland wacht hij nog op zijn rechtszaak.

WK 2026

Ghana zit verder in een poule met Engeland en Kroatië. Die landen treffen ze op 23 en 27 juni. In 2010 kwamen The Black Stars tot de kwartfinales, hun beste prestatie tot nu toe. Daarin was Uruguay te sterk.

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