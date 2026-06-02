De Zwitserse voetbalploeg is dinsdag zonder aanvaller Breel Embolo naar het WK afgereisd. De speler had namelijk problemen om de Verenigde Staten in te komen, meldt de bond in een statement.

Aanvaller Breel Embolo is op het laatste moment niet met de Zwitserse ploeg meegereisd naar de VS. Vlak voor vertrek bleek dat de 29-jarige speler van Stade Rennais had problemen had met het inreisformulier ESTA.

De ESTA van Embolo was tot dinsdagochtend goedgekeurd, meldt de Zwitserse bond. "Om 10.30 uur kregen we de informatie dat zijn ESTA opnieuw wordt beoordeeld." Embolo wordt in de procedure geholpen door het reisbureau waarmee de Zwitsers hun reis hadden geregeld. De bond verwacht dat Embolo zich alsnog snel bij de ploeg kan aansluiten.

De Zwitserse voetbalploeg vertrok dinsdagmiddag vanuit Zürich naar Los Angeles. Daarvandaan reist het team per bus naar San Diego, waar het zijn basiskamp opslaat en zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen Australië speelt. De Zwitsers beginnen het WK op 13 juni tegen Qatar. De andere tegenstanders in groep B zijn Bosnië en Herzegovina en Canada.

Eerdere problemen

Het is onduidelijk waarom de Amerikaanse autoriteiten de documenten van de international opnieuw onder de loep nemen. Embolo had tijdens de COVID-19-pandemie ook al problemen met de autoriteiten in zowel Duitsland als Zwitserland.

In 2021 werd hij door zijn toenmalige club Borussia Mönchengladbach disciplinair gestraft voor deelname aan een feestje tijdens de lockdown. In 2024 werd zijn naam in verband gebracht met een strafzaak in Basel betreffende de aankoop van valse testcertificaten uit 2021.

Desondanks reisde Embolo een jaar geleden zonder problemen met het Zwitserse nationale team naar de VS voor oefenwedstrijden tegen Mexico en de Verenigde Staten. Voor de aanvaller van Stade Rennais worden dit zijn derde wereldkampioenschappen als eerste spits van Zwitserland. Hij scoorde 24 doelpunten in 86 interlands.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover