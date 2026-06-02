Oranje is in volle voorbereiding op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De enige die nog ontbreekt is Jurriën Timber, die onlangs met Arsenal nog de finale van de Champions League verloor. Daar had tweelingbroer Quinten graag bij geweest, maar bondscoach Ronald Koeman was keihard in zijn beslissing.

Koeman gaf de Timber van Arsenal nog wat daagjes vrijaf na de verloren finale. Zondag woonde de rechtsachter nog een huldiging van zijn ploeg bij omdat ze kampioen van de Premier League waren geworden. Donderdag als Oranje naar New York vliegt dan wordt hij verwacht.

De finale tegen Paris Saint-Germain is Timber goed doorgekomen. Hij viel iets na het uur in en moest ook nog een verlenging spelen. "De reactie was niet aanwezig de dag erna. Toen is er na overleg besloten dat hij gewoon mee kan. Het WK en de finale met Arsenal waren het doel. Hij had even nodig om het verlies te verwerken en dus heb ik besloten om hem donderdag pas te laten komen", verklaarde Koeman op de persconferentie. "Het gaat erom dat iemand fris binnenkomt en dat is misschien nog wel belangrijker."

Verzoek Quinten Timber afgewezen

Jurriën Timber zal het WK meemaken met zijn tweelingbroer Quinten. Laatstgenoemde zocht in aanloop naar de Champions League-finale tussen Arsenal en PSG contact op met Koeman, omdat hij er graag bij wilde zijn in Boedapest. Dat weigerde Koeman. "Laat het steunen over aan de rest van de familie", was het devies van de bondscoach.

"Dat begreep hij ook wel. Ik kon me enigszins in zijn verzoek vinden, maar ook weer niet. Je verzamelt met het Nederlands elftal, tuurlijk wil je als broer erbij zijn, maar hij snapte ook dat ik als trainer nee zei", verklaarde de bondscoach.

WK 2026

Oranje oefent woensdagavond nog tegen Algerije richting het WK, waarna ze een dag later naar de VS afreizen. Daar spelen ze op 8 juni nog tegen Oezbekistan in New York. Vervolgens reizen ze af naar Kansas City waar het basiskamp ligt. Oranje speelt vervolgens op 14 juni tegen Japan, 20 juni tegen Zweden en 26 juni tegen Tunesië.

