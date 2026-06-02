Ronald Koeman moest zichzelf verantwoorden tegenover de pers over de rugnummers van Oranje, waar nogal wat bijzondere veranderingen bij zitten. De bondscoach had Virgil van Dijk opdracht gegeven om de rugnummers met de groep te bepalen, dat vonden meerdere journalisten onnodig. "Niet omdat je moeilijke beslissingen uit de weg wil?"

Dinsdag werden de rugnummers van de WK-selectie van Oranje bekendgemaakt. Daarbij zaten wat opvallende nummers. zoals nummer 3 dat op de rug bij Marten de Roon zal staan. Voorheen liep hij met rugnummer 15 rond, maar dat is dus verleden tijd. Enkele spelers houden juist hun 'eigen' nummer, zoals Frenkie de Jong met 21. De keuze voor deze nummers lag niet bij de bondscoach, zo vertelt hij zelf.

Opdracht aan Virgil van Dijk

"Ik heb Van Dijk een lijst gegeven en gezegd dat ze het zelf mogen oplossen. Als ik morgen de lijst niet keurig netjes ingevuld terug krijg, dan vul ik hem zelf in, zei ik tegen hem. Maar ik kreeg een ingevulde lijst terug. Ze hebben het onderling geregeld", meldde Koeman.

Dat leidde tot verontwaardiging bij meerdere journalisten, onder wie de immers kritische Valentijn Driessen. "Waarom heb je dat gedaan?", vroeg hij zich hardop af. "Ik heb dat zo gedaan omdat ik vind dat het zo kan als het op een goede wijze gebeurt. Daar hebben spelers ook inspraak. Ik ben geen coach die dat gaat kiezen", legde hij uit.

Verantwoordelijkheid neerleggen

"Het is niet omdat je moeilijke beslissingen uit de weg wil gaan?", viel Driessen hem in de reden. "Nee. Misschien had ik wel gehoopt dat er geen duidelijke lijst uit kon, dan had ik het kunnen doen. Daar loop ik niet voor weg, maar spelers mogen zich ook prettig voelen met een bepaald nummer. Als dat op deze wijze gebeurt, dan is dat prima."

Het is volgens Koeman niet zo, zo vertelde hij ook deze persconferentie, dat de rol van Van Dijk niet belangrijker is dan van de aanvoerder van een club. "Ik heb altijd extra contact gehad met mijn aanvoerder. Het is niet zo dat Virgil bepaalt wie welk rugnummer draagt. Dat hebben ze met elkaar gedaan. Hij is aanvoerder, maar er zijn meer jongens die Virgil daarin steunen en zeggen wat zij ervan vinden. Hij loopt met de band, maar dat wil niet zeggen dat de rest niks te melden heeft."

WK 2026

Oranje oefent woensdagavond 3 juni tegen Algerije in De Kuip, dat is direct de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. De dag erna vliegt de selectie naar New York waar ze op 8 juni nog een oefenduel spelen met Oezbekistan. Het WK begint voor Oranje op 14 juni tegen Japan, 20 juni treffen ze Zweden en 26 juni wordt de groep afgesloten tegen Tunesië.

