De Noorse topspits Erling Haaland (25) staat bekend als een van de beste aanvallers van dit moment, maar die reputatie kon hij niet waarmaken in de eerste helft van de wedstrijd tussen zijn nationale team en Senegal, in de tweede speelronde van groep I van het WK.

Noorwegen geldt dankzij de sterke generatie en doelpuntenmachine Erling Haaland als één van de outsiders voor de WK-titel. De spits van Manchester City staat normaal bekend om zijn dodelijke efficiëntie voor doel, maar in de slotfase van de eerste helft ging hij juist opvallend pijnlijk in de fout. Haaland kreeg een uitgelezen kans om te scoren, maar werkte de bal met een bijzonder atypische actie niet tegen de touwen.

Ongekende misser

De Senegalese doelman Édouard Mendy ging pijnlijk in de fout door de bal in zijn eigen zestien te verspelen. Haaland reageerde razendsnel, snoepte de bal af en kreeg vanuit een moeilijke hoek de kans om in een leeg doel af te werken. Tot verbazing van iedereen schoot de Noor de bal echter niet binnen, maar tegen de paal.

Haaland maakt het goed

De Noorse topschutter liet zich echter niet van de wijs brengen. Al binnen drie minuten in de tweede helft had Haaland zijn eerste treffer al te pakken. Martin Ødegaard, die eerder voor Vitesse en sc Heerenveen speelde, stond aan de basis van een snelle counter en legde de bal mooi in de loop van Haaland. De 25-jarige spits wist daar wel raad mee en schoot 'm hard tegen de touwen.

Wéér raak voor Haaland

Een kleine tien minuten later sloeg Haaland opnieuw toe. De zoon van oud-topvoetballer Alfie Haaland, die eveneens voor Manchester City speelde, kreeg een moeilijke bal op heuphoogte maar werkte die met een knappe volley via de onderkant van de lat binnen. Daarmee maakte hij alweer zijn 59e doelpunt in slechts 52 interlands.

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