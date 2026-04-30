Manchester City-spits Erling Haaland heeft een persoonlijke opsteker dankzij een WK-campagne met biermerk Budweiser, maar in Noorwegen ligt hij daardoor flink onder vuur. In zijn vaderland is reclame voor alcohol en drugs namelijk verboden, iets waar Haaland zich weinig van lijkt aan te trekken. "Hij is een grote held voor hen. Dit is echt problematisch."

Haaland verraste vriend en vijand door, samen met voormalig Liverpool-coach Jürgen Klopp, op te duiken in een WK-commercial van Budweiser. Lise Hansen, die zich inzet voor alcohol- en drugspreventie in Noorwegen, kijkt met verbazing naar de actie van de Noorse topschutter. "Ik vind dit heel bijzonder", zegt Lise Hansen tegen Dagbladet. "Hij is juist iemand die erg op zijn gezondheid gesteld is."

Hanna Cecille Widnes, zoals Hansen óók werkzaam bij dezelfde instantie, walgt van de keuze van Haaland. Vooral omdat het in het Scandinavische land verboden is om reclame te maken voor alcohol en drugs. "Ik zou willen dat de NFF (Noorse voetbalbond, red.) hier een stokje voor steekt. Het is tragisch dat Haaland niet inziet hoe negatief dit is voor kinderen en jongvolwassenen. Hij is een grote held voor hen. Dit is echt problematisch."

Reactie van Noorse bond

Namens de Noorse voetbalbond heeft Runar Pahr Andresen gereageerd op de boze woorden richting de topvoetballer. "Haaland heeft een persoonlijke overeenkomst gesloten met een van de grootste WK-sponsors van de FIFA. We kunnen bevestigen dat we op de hoogte zijn van de samenwerking. De NFF heeft richtlijnen voor spelers tijdens hun periode bij het nationale team. Maar een speler mag deelnemen aan een wereldwijde marketingcampagne voor een WK-sponsor van de FIFA."

"Aangezien reclame voor alcohol in Noorwegen illegaal is, kunnen wij als bond uiteraard geen overeenkomsten sluiten met bierproducenten op de Noorse markt", vervolgt de commercieel directeur. "Budweiser is al lang een sponsor van FIFA en heeft het volste recht om zijn producten te verkopen in landen waar dergelijke marketing legaal is."