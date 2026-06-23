Frankrijk tegen Irak is maandag ondanks de dreiging van noodweer van start gegaan volgens plan om 23.00 uur. Een speciaal protocol zorgde vervolgens voor oponthoud bij de wedstrijd op het WK voetbal. Uiteindelijk lag de wedstrijd zo'n twee uur stil.

In speelstad Philadelphia is er dreiging van extreem weer rondom het stadion. Daardoor was het mogelijk dat de aanvangstijd zou worden aangepast. De aftrap vond echter zoals gepland plaats om 23.00 uur (Nederlandse tijd). Mbappé liep nog voor de eerste drinkpauze in op het kersverse record van Lionel Messi.

Halverwege de eerste helft begon het hard te regenen. Tijdens de rust bliksemde het binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion. Dat was voor de lokale autoriteiten reden om in te grijpen. De toeschouwers volgden de aanwijzingen van de stewards in het stadion op en verlieten gedisciplineerd de tribunes van het stadion dat geen dak heeft.

In de rust werd besloten het weerprotocol in actie te zetten. Er werd (minstens) 30 minuten rust aangekondigd. Het publiek werd opgedragen om de tribunes te verlaten. Dat is om hun veiligheid te waarborgen: er was onweer op komst. "Zoek een plek om te schuilen", meldden de grote schermen. De wedstrijd werd minstens 30 minuten stilgelegd. De lokale autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen.

Twee uur stilgelegd

Uiteindelijk bleek de wedstrijd maar liefst twee uur stil te liggen. Ondanks dat de aanwezige supporters zichzelf geruime tijd zelf moesten vermaken, keerden zij twee uur later gewoon vol enthousiasme terug op de tribune. De tweede helft werd dus 'gewoon' hervat, maar dus wel met een break van twee uur in plaats van een kwartier.

Reactie van Frankrijk

Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, spreekt van een bijzondere gewaarwording, zo liet hij weten in Franse media. "Er was een waarschuwing, die verdween en enkele tellen later verscheen het weer… Ik ben op een gegeven moment gestopt met het informeren van de spelers, omdat het elke dertig seconden veranderde."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover