Aymen Hussein maakte tegen Noorwegen de eerste Iraakse treffer sinds het WK van 1986 in Mexico en schreef zo geschiedenis voor zijn land. Dat uitgerekend Hussein die rol opeiste, maakt het verhaal des te opmerkelijker. De dertigjarige aanvaller werd jarenlang bespot, bekritiseerd en zelfs politiek geviseerd, maar groeide uiteindelijk uit tot hét gezicht van het Iraakse voetbal.

Nog geen jaar geleden werd Hussein al de nationale held door Irak met een beslissend doelpunt naar het eerste WK in veertig jaar te schieten. In Monterrey bezorgde hij zijn land een historische kwalificatie en de dankbaarheid in Irak kende geen grenzen. De spits kreeg zelfs een diplomatiek paspoort cadeau, drie Chevrolet Tahoe’s uit 2026, een villa, een appartement, een iPhone 17 Pro Max in 21 karaat goud én een stuk grond.

Heldenstatus in schril contrast

Die heldenstatus stond in schril contrast met de kritiek die Hussein jarenlang moest slikken. Toen hij twaalf was, werd zijn vader doodgeschoten door Al-Qaida. Jaren later verdween ook zijn broer spoorloos nadat hij door IS was ontvoerd. Sindsdien werd hij nooit meer teruggevonden.

Ook sportief gezien had de aanvaller het niet makkelijk. Hij werd ooit vergeleken met een 'onbeweeglijke houten plank', terwijl zijn inmiddels verdwenen paardenstaart geregeld het mikpunt van spot was. Ook politieke satirici namen hem openlijk op de korrel. Toch bleef Hussein overeind en groeide hij uit tot de absolute publiekslieveling van Irak.

De aanloop naar het WK verliep echter allesbehalve zorgeloos voor de Irakees. Bij aankomst in de Verenigde Staten werd Hussein op luchthaven O’Hare in Chicago bijna zeven uur lang ondervraagd, zo meldde een official van de Iraakse voetbalbond. Teamfotograaf Talal Salah kreeg volgens dezelfde bron zelfs géén toegang tot het land.

Woede bij Iraakse bond

De Iraakse bond reageerde furieus via X. "Gefeliciteerd aan FIFA met het toewijzen van het WK aan een land dat in staat is een speler, die nooit ergens anders de krantenkoppen mee heeft gehaald dan met zijn prestaties op het veld, zeven uur lang vast te houden", klonk het scherp.

De bond trok de kwestie bovendien breder open. "Wanneer de topscorer van Irak, dat zich heeft geplaatst voor het grootste sportevenement ter wereld, bij aankomst als een verdachte kan worden behandeld, is het moeilijk om je niet af te vragen welk welkom bepaalde teams, zoals Iran, en hun supporters te wachten staat."

Speciaal moment voor Hussein

Uitgerekend Hussein liet zich daar op het veld niet door afleiden. In de eerste wedstrijd, tegen Noorwegen, zorgde hij al in de eerste helft voor de historische gelijkmaker en voor een explosie van emoties bij de Iraakse spelers en supporters.

Lang kon Irak echter niet genieten van dat moment. Kort voor rust profiteerde Erling Haaland van een fout van de Iraakse doelman, die de bal tegen de Noorse topspits aanschoot. Toch bleef vooral dat ene moment hangen: Aymen Hussein die Irak opnieuw een stukje voetbalgeschiedenis schonk.

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