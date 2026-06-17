Kylian Mbappé was dé grote ster bij Frankrijk in de openingswedstrijd tegen Senegal. 'Les Bleus' had het in de eerste helft lastig met de Afrikanen, maar dankzij twee doelpunten van de sterspeler van Real Madrid trok Frankrijk alsnog overtuigend aan het langste eind. Mbappé kroonde zich bovendien tot topscorer aller tijden van Frankrijk en maakte diepe indruk op Hedwiges Maduro en Robert Maaskant.

"Mbappé is misschien nog wel minder afhankelijk van de manier waarop hij de ballen moet krijgen dan Messi. Hij moet ook ingespeeld worden, maar hij kan ook vanuit zijn power iets creëren. Als je dan zijn loopacties zag, dat is écht waanzinnig", klinkt de lofzang van Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Maar ik heb überhaupt zo erg zitten te genieten van Frankrijk. Vooral in de tweede heeft zie je de wereldkampioen aan het werk: qua passing, snelheid, loopacties en doelpunten."

Vergelijking met Oranje

De voormalig trainer van onder meer NAC Breda en Wisla Krakow ziet daarbij ook meteen een groot verschil met het Nederlands elftal. "Wij willen héél graag wereldkampioen worden, maar als ik mijzelf zie genieten voor de tv… Dan krijg ik toch wel grote twijfels of wij dat überhaupt kunnen. Dat zou nog wel eens een héél zware dobber kunnen worden als je tegen dit soort ploeg speelt. Ik zou niet weten hoe wij deze ploeg moeten verslaan…"

Hedwiges Maduro sluit zich aan bij die conclusie. "Bij elk topland heb je spelers voorin lopen die écht iets fantastisch kunnen doen, dat hebben wij niet", stelt de ex-international. "Wij hadden dat jaren geleden wél met Robben, Sneijder en Van der Vaart, maar wij zijn nu gewoon te voorspelbaar geworden. Bij ons moet echt alles kloppen in een aanval, maar daarmee wordt het wel moeilijk om iets te winnen."

Mbappé jaagt op record

Met zijn twee treffers tegen Senegal zette Mbappé opnieuw een indrukwekkende stap richting de WK-recordboeken. De Franse vedette staat inmiddels op veertien WK-doelpunten en nadert daarmee Lionel Messi en Miroslav Klose, die beiden op zestien goals staan. Dat leidde in de podcast tot de vraag van host Damian Vlottes of Mbappé inmiddels de beste Franse speler aller tijden is. "Nee, dat is voor mij Zinedine Zidane. En daarna komen ook nog Thierry Henry en Michel Platini."

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen een fenomenale Lionel Messi, die volgens de heren Diego Maradona nu definitief heeft overtroffen, en genoten van Frankrijk met sterspeler Kylian Mbappé.

Ook komt de mooie transfer van Jan Paul van Hecke voorbij en discussiëren Maduro en Maaskant over de 'te lieve' staf van het Nederlands elftal. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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