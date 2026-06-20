Het Nederlands elftal kende een geweldige start in de cruciale wedstrijd tegen Zweden. Brian Brobbey zorgde al binnen twintig minuten voor twee treffers. Scheidsrechter Michael Oliver zorgde echter vlak voor het tweede doelpunt voor een nogal opmerkelijk moment.

Oranje startte bijzonder fel en speelde direct in een hoog tempo. Na een kans van Tijjani Reijnders wilde de Zweedse doelman Kristoffer Nordfeldt het spel hervatten, maar de voormalig keeper van onder meer sc Heerenveen onderbrak dat moment. Volgens hem kon er niet verder worden gespeeld met de huidige WK-bal, waarna hij de scheidsrechter aansprak.

Arbiter grijpt in

Scheidsrechter Oliver besloot dan ook in te grijpen, want de bal bleek lek te zijn. De Engelse arbiter gooide de bal met een slingerworp naar de zijkant, terwijl er met een nieuwe WK-bal het spel werd hervat. Na enkele seconden kon Oranje dus verder met hun jacht naar de tweede treffer.

Die treffer volgde slechts enkele seconden later. Een voorzet van Denzel Dumfries kwam via een Zweedse verdediger voor de voeten van Brobbey terecht, waarna de spits er razendsnel bij was om de bal met het puntje van zijn teen binnen te tikken. Zo verscheen zijn naam in de zeventiende minuut voor de tweede keer op het scorebord.

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