Het Nederlands elftal heeft donderdag opnieuw getraind in aanloop naar de belangrijke WK-wedstrijd tegen Zweden. Tijdens de eerste vijftien minuten, die toegankelijk waren voor de media, verliep alles volgens plan op het trainingsveld in Kansas City. Op één opvallend detail na: vlak voor de training klonken meerdere alarmsignalen over het trainingscomplex.

Een dag na het persmoment met Cody Gakpo stond voor Oranje weer een training op het programma. De Nederlandse selectie werkte op het base camp in Kansas City verder toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden, waarin een grote stap richting de knock-outfase gezet kan worden.

Alle spelers verschenen op het trainingsveld, waardoor Koeman opnieuw over een complete selectie kon beschikken. Dat betekent ook dat er geen nieuwe blessurezorgen zijn binnen de Oranje-selectie richting het duel van zaterdag in Houston. Dat is op voorgaande toernooien weleens anders geweest.

Chaotische rondo

Tijdens de eerste vijftien minuten lag de leiding op het veld vooral in handen van assistent-trainer Ruud van Nistelrooij en de overige stafleden. Zij zetten de oefeningen uit en stuurden de spelersgroep aan, terwijl Koeman vanaf de zijlijn aandachtig en zichtbaar tevreden toekeek naar wat er op het veld gebeurde.

Veel tactische geheimen werden er in het open kwartier niet prijsgegeven. Wel werkte Oranje een rondovorm af die bij vlagen behoorlijk chaotisch verliep. Het meest opvallende moment vond zelfs nog plaats voordat de training was begonnen. Vlak voor de training klonken meerdere alarmsignalen over het trainingscomplex. De oorzaak daarvan was niet direct duidelijk.

Alarmsignalen

Het afgaan van de alarmsignalen is in deze regio van de Verenigde Staten overigens niet ongebruikelijk. Kansas City ligt in een gebied waar in het voorjaar en de zomer regelmatig sprake is van zwaar onweer, harde windstoten en in sommige gevallen zelfs tornado's. Daardoor zijn veel gebouwen uitgerust met speciale schuilruimtes of noodprocedures voor extreem weer. Van paniek was bij Oranje echter geen sprake, want niet veel later verscheen de complete selectie gewoon op het trainingsveld.

Nederland - Zweden

Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in Houston op tegen Zweden. Voor de ploeg van Ronald Koeman staat er veel op het spel, want na het gelijkspel tegen Japan zijn de punten hard nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. De wedstrijd tegen de Scandinaviërs begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarna wacht voor Oranje nog één groepswedstrijd: op vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd neemt Nederland het op tegen Tunesië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover