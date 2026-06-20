Ronald Koeman is verrassend uit de hoek gekomen met zijn opstelling van het Nederlands elftal tegen Zweden op het WK. Ook bij de analisten van de NOS leidde het tot verbazing. Rafael van der Vaart stond te kijken van de keuze van Koeman, maar wist wel: "Ik ben er erg blij mee."

Ronald Koeman heeft wat aanpassingen gedaan aan de opstelling van Oranje ten opzichte van het eerdere duel met Japan. Tegen Zweden staat Brian Brobbey in de spits waardoor Donyell Malen verhuist naar de rechterkant. "Ik ben zeer zeker verrast met Brobbey in de spits", begint Van der Vaart bij de NOS. "Maar ik ben er wel er blij mee."

Prestaties Brian Brobbey

Bij Brobbey denkt hij altijd direct aan één wedstrijd. "Ik denk dan aan dat duel met Duitsland in de Nations League in de Johan Cruijff ArenA." Twee jaar geleden speelde Brobbey een geweldige helft tegen Duitsland als aanspeelpunt in de spits.

Van der Vaart ziet het eigenlijk wel zitten met de oud-Ajacied in de punt van de aanval. "Hij heeft het bij Ajax slecht gedaan, maar bij Sunderland heeft hij een geweldig seizoen gespeeld. Hij is zo sterk, als je daar omheen snelle mensen hebt... Laten we hopen dat dit de formule is", zegt hij optimistisch.

Uitleg Ronald Koeman

"Ik heb voor Brobbey gekozen omdat we aanvallend meer moeten brengen", vertelt Koeman. "De ruimtes zullen wederom klein zijn en dan heb je meer aan Brobbey als aanspeelpunt dan aan Malen. Hij zal ook wat meer naar binnen spelen op rechts, om Dumfries de ruimte te geven. Het is duidelijk dat we meer aangesloten moeten spelen en dat één spits dan niet voldoende is. Dit is in mijn optiek de beste optie."

Opvallende afwezige is Summerville

Guus Hiddink, eveneens aanwezig bij de NOS, is vooral heel benieuwd hoe Brobbey het gaat doen. "Hij heeft een onwijs mooie ontwikkeling doorgemaakt en hij is bekritiseerd bij Ajax. Maar je kon ook wel zien dat hij een balletje goed kon neerleggen. In Engeland krijgt hij nu de jusite waardering", vindt Hiddink.

Wel is hij nieuwsgierig naar de reden waarom Summerville op de bank begint. "Summerville heeft lichte klachten", vertelde Koeman later. "Ik was zeer tevreden over Summerville, maar hij heeft ook wat fysieke klachten gehad in de laatste dagen. Dan start ik liever niet met hem. Daar willen we geen overbodige risico’s mee nemen. Maar hij kan gewoon invallen, dat is ook een wapen."

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