Oranje heeft met 2-2 gelijkgespeeld tegen Japan tijdens de eerste wedstrijd van het WK. Twee keer kwam het Nederlands elftal op voorsprong, maar gaven deze net zo snel weer weg. Aanvoerder Virgil van Dijk baalde zichtbaar na afloop. "Daar heb ik geen goed gevoel over." Bondscoach Ronald Koeman was een stuk positiever: "Ik ben tevreden."

De aanvoerder van Oranje houdt een dubbel gevoel over aan de wedstrijd tegen Japan. "Dat komt ook omdat je die goal zo laat tegen krijgt. Dat is balen, daar heb ik geen goed gevoel over", deelt hij met de NOS na afloop.

Balende Virgil van Dijk

Oranje kwam na rust op 1-0 door Van Dijk maar raakte net zo snel de voorsprong weer kwijt. "Ik merkte dat ze mij dubbele dekking gaven bij voorzetten. Bij de goal viel die uiteindelijk goed bij de tweede paal. Dat was wel erg lekker. Op naar de volgende", zegt hij nog strijdlustig. "Ik denk dat we die snelle 1-1 altijd moeten voorkomen. We weten dat hij (doelend op de 1-1, red.) rechts is", baalt hij.

Oranje kwam via Summerville op een 2-1 voorsprong, maar gaf wéér de voorsprong weg. Dat had ook te maken met defensieve wissels, waardoor Oranje enkel nog maar verdedigde op eigen helft. "Je weet dat het nog altijd gevaarlijk kan worden met spelhervattingen en counters. Helaas valt hij nog aan het einde", deelt hij. Toch vindt hij niet dat het ligt aan de wissels van Koeman. "Het staat bij hen ook 1-op-1 achterin dus er is ruimte om daar gebruik van te maken. Het is zuur dat hij zo laat valt, daarvoor hielden we het goed dicht namelijk."

Reactie Ronald Koeman

De bondscoach zelf was tevreden met het resultaat tegen Japan, vertelt hij kort tegen de NOS. "Als je twee keer voorstaat, kan je er niet tevreden mee zijn. Maar op basis van de vele kansen aan twee kanten, kun je wel tevreden zijn met gelijkspel. Ik vond het een topwedstrijd", zegt Koeman.

Volgens hem durfde Japan ook niet hun normale spel te spelen tegen Oranje. "Je zag het ook aan hen. Normaal zetten zij hoog druk, dat deden ze nu alleen gedaan toen ze achter stonden. Daarvoor niet, dat was uit angst denk ik. Het is jammer dat je vanuit een corner de 2-2 tegen krijgt. Maar ik kan er mee leven. Resultaat is het allerbelangrijkste, Japan is gewoon een goede en sterke ploeg. Er zijn genoeg dingen om van te leren maar ik heb ook veel goede dingen gezien."

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