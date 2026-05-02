PSV zag Ajax in de absolute slotfase langszij komen, waardoor de landskampioen tóch met een teleurgesteld gevoel huiswaarts keert. Middenvelder Guus Til was na afloop dan ook zichtbaar geïrriteerd over het resultaat in de Johan Cruijff Arena. "Zelfs met veel blessures en schorsingen laten wij zien dat wij de besten zijn", zegt Til.

PSV is al wekenlang kampioen en speelt voor de gevulde koeken, maar tóch stak Til zijn frustraties niet onder stoelen of banken. "Ik ben er doodziek van", opent Til bij ESPN. "Een wedstrijd tegen Ajax is een wedstrijd op zich. Als je het dan in de 93e minuut weggeeft, dan is dat gewoon kut."

Ibiza-trip was géén excuus

In aanloop naar het duel met Ajax werd veelvuldig gesproken over de omstreden trip van PSV naar Ibiza. Volgens Til heeft dat echter géén moment meegespeeld. "Naar mijn mening gaat het om mentaliteit. Je moet zoiets niet elke week doen, maar één keer kan best wel. Dan kun je gewoon gas geven. Wij verdienden het hier ook om te winnen", vervolgt de 28-jarige middenvelder.

PSV maakte in de 77e minuut de 2-1 en dacht de drie punten in de binnenzak te hebben. "Wij maakten zelfs bijna nog de 3-1, maar in de daaropvolgende counter krijg je dan de 2-2 om de oren. Dat is best dom", zegt Til, die zichtbaar geïrriteerd is. Ondanks dat de landstitel al binnen is én de voorsprong enorm blijft, is Til witheet. "Je wil gewoon laten zien dat je de kampioen bent."

'We lieten zien de besten te zijn'

Op bezoek in Amsterdam moest PSV-coach Peter Bosz behoorlijk puzzelen. Onder meer Ismael Saibari, Ivan Perisic en Jerdy Schouten ontbraken. "En zelfs met veel blessures en geschorsten laten wij zien dat wij de besten zijn. Als het dan zo afloopt, dat vind ik gewoon zonde", aldus Til, die dit seizoen goed is voor dertien goals en vijf assists.

ESPN-verslaggever Hans Kraay Jr. confronteert hem dan ook nog maar eens met een eventuele oproep van Ronald Koeman voor het WK. "Ik ga na het seizoen eerst een week naar Italië en dan zie ik het wel", schuift Til het in eerste instantie van zich af.

Als hem wordt gevraagd wat hij kan toevoegen, heeft hij zijn antwoord wel paraat. "Ik heb de afgelopen jaren laten zien dat ik bij de beste middenvelders van Nederland hoor. We zijn drie keer kampioen geworden, waar ik een belangrijke rol heb gespeeld. Wat ik kan toevoegen, spreekt voor zich", sluit Til af.