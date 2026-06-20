Oranje was heer en meester tegen Zweden op het WK voetbal. Een grote pluim gaat uit naar Ronald Koeman die met een paar nuances het aanvallende voetbal bij Oranje heeft teruggekregen. Brian Brobbey greep zijn kans en heeft zich gevestigd in de basis van het Nederlands elftal. Dit is Oranje op rapport.

Oranje heeft de harten van de fans weer vervuld. Na een saai en flets gelijkspel tegen Japan, zag men nu een wervelend Nederlands elftal dat over Zweden heen walste. Het werd 5-1 met twee hoofdrolspelers bij Oranje. Ook verdient Koeman een pluim voor zijn keuzes.

Bart Verbruggen - 7,5

Hielp Nederland door een mindere fase na de eerste drinkpauze. Met meerdere knappe reddingen hield hij Oranje op de been, anders was Zweden weer helemaal terug in de wedstrijd geweest. Knappe wedstrijd van de doelman.

Denzel Dumfries - 7,5

Was weer van groot belang met twee assists. Doordat Zweden met twee spitsen speelde, had Oranje een verdediger over. Dat werd uiteraard Dumfries. Hij kreeg de ruimte van zowel Malen als Summerville om op te stomen op de rechterflank.

Virgil van Dijk - 7

Voor het mooie, aanvallende spel van Oranje heb je een juiste organisatie nodig. Die zette Van Dijk goed neer terwijl Oranje over Zweden heen walste.

Jan Paul van Hecke - 7

Speelde verdedigend weer een goede wedstrijd. Was wel weer betrokken bij een grote kans van Zweden. Hij verloor op het middenveld de bal en moest aan de bak om zelf de schade te beperken. Richtte zichzelf toch weer op en had wat goede passes vooruit. Hij is een klasbak achterin, gestuurd door Van Dijk.

Micky van de Ven - 6

Was redelijk onopvallend deze wedstrijd, maar viel in negatieve zin op bij de goal van Zweden. Elanga was zijn directe tegenstander en die liep met speels gemak weg bij Van de Ven. De Nederlander kende een zware avond tegen de beweeglijke flankenspeler.

Frenkie de Jong - 6,5

Speelde al een stuk meer naar voren dan tegen Japan, maar trok continu terug tot de laatste linie van Oranje als Zweden aan de bal kwam. Dat zorgde voor onrust achterin en was ook helemaal niet nodig. Hij moet daar wegblijven.

Ryan Gravenberch - 7

Waar hij vorige week deel uitmaakte van het vertragen van het spel op het middenveld, was hij nu juist degene die het tempo in het spel hield en de diepte zocht bij de flankspelers.

Tijjani Reijnders - 7,5

Moet zich vast weer zo vrij als een vogel hebben gevoeld. Met een spits als Brobbey voor zich, kan hij vrij spelen en de loopacties naar voren maken. Speelde een goede wedstrijd en zocht de diepte, iets wat tegen Japan miste. Deze rol past hem.

Donyell Malen - 6

Moest weer in een andere rol schikken en kwam gelijk een stuk minder voor in het spel. Werd ook gewisseld voor Summerville in de rust. En dat zal voorlopig ook zo blijven. Summerville heeft zijn plek op de rechtsbuiten wel verdiend.

Brian Brobbey - 8,5

Heeft het vertrouwen van Ronald Koeman meer dan terugbetaald. Met twee snelle doelpunten in de eerste helft was hij goud waard. De manier waarop hij de eerste goal eigenhandig opzette, is typerend voor zijn manier van spelen. De tweede goal was een echte spitsengoal. Hij kwam in de tweede helft minder in het spel voor, maar heeft zijn plek in de zestien honderd procent verdiend.

Cody Gakpo - 8

Geweldige voorzet van Gakpo bij de 2-0 van Brian Brobbey. De voorzet was zo scherp dat het sowieso een doelpunt was geworden. In de tweede helft was hij van groot belang met twee doelpunten. Een geweldige wedstrijd van Gakpo. Hij blijft zijn status op de eindtoernooien waar maken: hij levert altijd.

Crysencio Summerville - 7,5

Werd in de rust erin gebracht en maakte gelijk impact. Met zijn eerste actie voor de goal van Zweden, leidde hij de 3-0 in. Hij was dreigend in de zestien, gaf de bal op Dumfries, die vervolgens de voorzet gaf op Gakpo. Als kers op de taart was hij ook nog trefzeker. Hij zette de 5-1 op het scorebord. De rechtsbuiten van Nederland lijkt gevonden, eindelijk.

Ronald Koeman - 7

Heeft de juiste keuze gemaakt door Brian Brobbey in de spits te zetten. Deze wijziging zorgde voor de terugkeer van het aanvallende spel van Oranje. Probleem is wel dat hij zijn ploeg nog niet zover krijgt dat ze het de hele wedstrijd volhouden. Zweden werd af en toe akelig gevaarlijk, dat wordt doorgaans verderop in het toernooi wel afgestraft.

Wissels

Teun Koopmeiners (niet genoeg minuten gespeeld)

Guus Til (niet genoeg minuten gespeeld)

Memphis Depay (niet genoeg minuten gespeeld)

WK voetbal

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