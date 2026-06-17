Superster Cristiano Ronaldo maakt zich op voor zijn zesde WK voetbal, maar het voelt alsof het zijn eerste is. Dat onthult Portugese bondscoach Roberto Martínez. "Hij is een voorbeeld."

Martínez ziet op het wereldkampioenschap voetbal nog steeds een grote rol weggelegd voor Cristiano Ronaldo. "Binnen het team is hij een cruciale speler. Zijn cijfers laten zien hoe belangrijk hij is in ons aanvalsspel. Ronaldo is de afmaker, maar ook degene die met zijn bewegingen ruimte kan creëren voor andere spelers", aldus de Spanjaard op een persconferentie, een dag voor de eerste groepswedstrijd tegen de Democratische Republiek Congo.

De 41-jarige Ronaldo begint aan zijn zesde WK, net als de Argentijn Lionel Messi (38) dinsdag deed. "Maar ik kan zeggen dat het intern aanvoelt als zijn eerste WK wat betreft intensiteit en emotionele betrokkenheid en hoe belangrijk het voor hem is om klaar te staan ​​om de groep te leiden", vervolgde Martínez. "Hij is een voorbeeld en een referentiepunt voor het voetbal. Voor al die kinderen op straat die de liefde voor de sport ontdekken, is het geweldig om het voorbeeld van Cristiano Ronaldo te volgen."

Blessure Ruben Diaz

Portugal kan in de eerste wedstrijd niet beschikken over Rúben Dias. De verdediger van Manchester City is nog niet helemaal hersteld van de blessure die hij opliep in de oefenwedstrijd tegen Nigeria. "Rúben is nog niet 100 procent fit, dus zal niet spelen. Dit is niet het moment om risico's te nemen", zei Martínez. "We hebben hem 100 procent fit nodig."

Lionel Messi

Messi maakte in de nacht van dinsdag op woensdag al indruk in het eerste duel van Argentinië. Hij scoorde drie keer en evenaarde zo het WK-doelpuntenrecord van Miroslav Klose. Wellicht dat Ronaldo daardoor getriggerd is. "Dat is natuurlijk altijd een strijd geweest in hun tijd bij FC Barcelona en Real Madrid", zegt Hedwiges Maduro daarover in de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl. "Misschien zat hij nu ook wel te kijken en dan ziet hij Messi een hattrick maken, dan ben ik toch benieuwd: wat gaat hij met Portugal doen?"

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