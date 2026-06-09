Cristiano Ronaldo is volop bezig met de voorbereiding op zijn laatste WK voetbal. De Portugese sterspeler staat nog altijd in de schijnwerpers, maar zorgde voor verbazing door te besluiten Gary Lineker niet meer te woord te staan. De Engelse oud-voetballer onthulde dat Ronaldo weigert om nog met hem te spreken na enkele uitspraken over Lionel Messi.

Portugal won in aanloop naar het WK voetbal met 2-1 van Chili en speelt op woensdagavond nog een laatste oefenduel met Nigeria. Cristiano Ronaldo begon tegen de Zuid-Amerikanen gewoon in de basis, maar wist niet te scoren. Advies van oud-spits Gary Lineker hoeft hij in elk geval niet. De Portugese aanvaller weigert hem nog te spreken, na enkele verkeerd gevallen uitspraken.

Uitspraken Lineker

Lineker sprak dinsdagochtend openlijk over het feit dat Ronaldo hem niet meer te woord wil staan nadat de Engelsman zijn voorkeur voor rivaal Lionel Messi uitsprak. "Ik vind het altijd vervelend als mensen me bekritiseren en ze zeggen: 'Oh, je mag Ronaldo niet'. Het is niet dat ik Ronaldo niet mag", begint Lineker in The Louis Theroux Podcast. "Ik vind hem absoluut een ongelooflijke voetballer, maar er valt niet over te discussiëren wie de betere voetballer is. Iedereen die het spel begrijpt, zal dat zien."

"Maar ik heb enorm veel bewondering voor Cristiano, omdat hij zo gedreven is en zijn carrière zo succesvol is geweest", meent Lineker. "In veel tijdperken zou hij de beste speler van zijn tijd zijn geweest. Maar hij heeft niet het talent dat Messi heeft. Niemand heeft dat. Maar dat is niet bedoeld als belediging voor Ronaldo."

Geïrriteerde Ronaldo

Die uitspraken hebben er wel toe geleid dat Ronaldo weigert om nog met Lineker te praten. "Ronaldo is daardoor geïrriteerd geraakt en spreekt niet meer met me", licht hij daarover toe. "Vroeger konden we het goed met elkaar vinden. En toen, ineens, werd ik geïnterviewd en werd me gevraagd: 'Wie is een betere speler?' Nou, Messi. En toen mocht hij me niet meer."

Voor zowel Ronaldo als Messi wordt het in principe hun zesde en laatste WK voetbal. Allebei hopen ze die reis te eindigen met de wereldtitel. Voor Portugal staat er echter net wat meer druk op, aangezien Messi en Argentinië in 2022 al de prijs pakten.

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