Curaçao beleeft een historisch wereldkampioenschap. Niet alleen maakt het eiland voor het eerst zijn opwachting op het grootste voetbalpodium ter wereld, ook schrijft het land om een andere reden geschiedenis tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Die bijzondere mijlpaal heeft alles te maken met Suzanne Huurman. De teamarts van Curaçao is op dit WK de enige vrouw tussen 47 mannen die een medisch team leidt. Daarmee is Huurman bovendien pas de derde vrouwelijke arts in de 96-jarige geschiedenis van het toernooi. Toen de FIFA haar liet weten dat zij de enige vrouw zou zijn die een medisch team zou aansturen, was haar eerste reactie dan ook veelzeggend.

"In het begin realiseerde ik het me niet, omdat het heel normaal is om de enige, of een van de weinige, vrouwen in de kamer te zijn", vertelde ze aan de BBC. "Maar ik hoop snel meer vrouwen te zien, want er zijn er veel meer die capabel zijn", zo voegde ze eraan toe.

Fraai CV

De in Brazilië geboren Huurman heeft een fraai CV, met ervaring bij Real Madrid, PSV en Go Ahead Eagles. Ze was ook onderdeel van het medische team van het Nederlandse handbalteam en ondersteunde het Nederlandse team op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Huurman voelt zich niet onzeker in een wereld waarin vooral mannen werken, maar ziet wel dat het soms lastig is. "Als we laten zien dat we goed zijn in ons werk, worden we uiteindelijk geaccepteerd. Het gaat om kwaliteit en prestaties. Maar als vrouw moet je jezelf eerst bewijzen. Binnenkomen is moeilijk, omdat veel mensen in het begin denken dat het niet kan: vrouwen in een mannenwereld."

Barrières doorbreken

Volgens Huurman is de verwachting dat je altijd beschikbaar bent een van de grootste redenen waarom er zo weinig vrouwen in dit vak werken. "Het gaat niet alleen om hoe goed je bent in je werk. Je hebt ook te maken met veel reizen en een levensstijl die invloed kan hebben op je privéleven", legt ze uit. Daarbij wijst de arts erop dat bijvoorbeeld een gezin of een zwangerschap ervoor kan zorgen dat iemand tijdelijk niet kan werken, terwijl het drukke ritme van het voetbal daar weinig ruimte voor biedt.

Huurman sprak ook over de uitdagingen die vrouwen tegenkomen in het professionele voetbal en moedigde hen aan om hun waarde te bewijzen ondanks tegenslagen. "Ik heb een miljoen keer gehoord: 'dit kun je niet doen omdat je een vrouw bent', vooral in het professionele voetbal," deelde ze. "Maar als je je kwaliteit bewijst en een goede professional bent, dan lukt het je."

Curaçao ging in zijn eerste groepswedstrijd op het WK hard onderuit tegen onze oosterburen: 7-1. In de nacht van zaterdag op zondag krijgt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat een nieuwe kans. Om 02.00 uur Nederlandse tijd staat het duel met Ecuador op het programma.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover