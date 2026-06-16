Bij Duitsland tegen Curaçao maakte de bondscoach van Die Mannschaft er een soort modeshow van. De 38-jarige Nagelsmann was in liefst drie verschillende outfits te zien langs de lijn. Wel was dat minder dan het aantal goals in de wedstrijd, want Duitsland won met 7-1.

Voor de aftrap droeg Nagelsmann een zwarte korte broek en een zwart Adidas-shirt met het Duitse logo.

Maar daar bleef het niet bij. In de eerste helft verscheen hij in een compleet nieuwe look: een gestreept shirt, een wijde broek en Adidas-schoenen. En in de rust wisselde hij ook deze outfit. Eigenlijk verving hij alleen het shirt, voor een simpel zwart exemplaar.

De reden voor de kledingwissels

Wisselen hoort bij voetbal, zal de bondscoach hebben gedacht. Hij is dit WK de jongste bondscoach en hij kwam uitgerekend uit tegen de oudste: Dick Advocaat (78).

Hij zei tegen ARD: "Het was erg warm. En het poloshirt, dat dikker is, vond ik niet geschikt, dus heb ik het gewisseld. Het andere is iets dunner en heeft de namen van de fans erop. De fans zorgden vandaag voor een geweldige sfeer en dat wilde ik belonen met een of twee namen op het shirt."

Bidden

Op het veld, na afloop, verrasten ook zijn spelers. Maar dan op een andere manier. Felix Nmecha en Jonathan Tah spraken met meerdere spelers van het nationale team van Curaçao, waarna ze allemaal samenkwamen in het midden van het veld, elkaar omhelsden en hun hoofden bogen.

"We zijn tegenstanders in het spel. Na de wedstrijd zijn we allemaal christenen en broeders", aldus Nmecha. "We hebben gewoon . Het resultaat is natuurlijk geweldig voor ons, maar we geloven allemaal dat Jezus wordt verheerlijkt door het spel. Daarom kwamen we samen en baden we samen”, legde de middenvelder van Borussia Dortmund uit.

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